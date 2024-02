No engem Accident huet e Mann eng Fra an zwee Kanner, déi am Auto souzen, mat enger Saier ugegraff. Och Passanten, déi hëllefe wollten, goufe blesséiert.

E Mëttwoch den Owend huet e Mann am Süde vu London eng Fra an zwee Kanner mat enger presuméierter "aggressiver Substanz" attackéiert. Donieft goufen och zwee Passanten, déi den Affer wollten hëllefen, grad ewéi dräi alarméiert Poliziste verletzt. "Mir hunn néng Persoune behandelt, vun deene fënnef an e groussen Traumazenter bruecht goufen", heescht et vun engem Spriecher vum Rettungsdéngscht.

Wéi d'Londoner Police mellt, wieren d'Beamten awer nëmme liicht blesséiert ginn. De Verdächtegen, deen éischten Erkenntnisser no eng "aggressiv Substanz" benotzt huet, ass nach ëmmer flüchteg. Nieft Patrulle gëtt och mat engem Helikopter nom Täter gesicht.

Weider erkläert déi brittesch Police, datt et virun der Attack zu engem Autosaccident am Quartier Clapham komm wier. "Et gouf e Verkéiersaccident, bei deem e Mann d'Passagéier vun engem Auto ugegraff a mat Saier beworf huet. Ënnert den Affer sinn och Kanner", schreift d'Politikerin Marina Ahmad op der Plattform X.

De Sender Sky News zitéiert een Zeien: "Et war grausam. Fir d'éischt huet e Mann säi Kand, en zwee- oder dräi Joer aalt Meedchen, aus engem wäissen Auto gerappt. Hien huet hatt op de Buedem geheit - zweemol. Dat war dat Schlëmmst, wat ech jee gesinn hunn."

Doropshin hätt de presuméierten Täter eppes op seng Fra geheit. Op d'Reaktioun vun der Fra hi wier den Zeien an d'Haus gelaf an hätt hir Waasser an d'Ae geschott. "Hir Lëpse ware schwaarz. Hir Haut huet verbrannt ausgesinn", gëtt de Mann weider zitéiert. Hien a seng Fra goufen och am Spidol behandelt, nodeems si a Kontakt mat der Saier koumen.

Aktuell ass d'Spueresécherung domat amgaangen, e sëlwerege Becher z'analyséieren, deen op der Plaz fonnt gouf. Och ëm wéi eng Substanz et sech genee handelt, muss nach ermëttelt ginn.