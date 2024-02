Däitschland, Frankräich Belsch: Zanter Ugangs des Joers protestéieren d'Baueren an eisen Nopeschlänner.

E groussen Deel vun der Kritik vun de Bauere riicht sech géint déi Gemeinsam Europäesch Agrarpolitik, kuerz GAP. Déi aktuell GAP ass 2023 a Kraaft getrueden a leeft bis 2027. Dës gëtt vun de Baueren nawell ferm kritiséiert. Vill vun den Oplage wieren ze streng a wäit ewech vun der Realitéit.

D'Ziler vun der Gemeinsamer Europäescher Agrarpolitik

Mä vu vir. Wourëms geet et eigentlech bei der Gemeinsamer Europäescher Agrarpolitik?

Agefouert gouf d'GAP am Joer 1962. Um Internetsite vun der Europäescher Kommissioun ass ze liesen, dass dës eng Partnerschaft tëscht der Landwirtschaft an der Gesellschaft, tëscht Europa a senge Bauere wier. D'Ziler vun der GAP wieren, de Baueren en adequat Akommes ze erméiglechen, d'Versuergung mat Nahrungsmëttel sécherzestellen, zu der Lutte géint de Klimawandel, dem Erhalt vun de ländleche Raim a vun den natierleche Ressource bäizedroen. Ausserdeem soll d'Ekonomie am ländleche Raum gefërdert ginn.

Wéi vill Sue si fir d'GAP ageplangt?

Fir dës Ziler ze erreechen, ginn d'Bauere mat Suen aus dem gemeinsamen EU-Budget ënnerstëtzt. Fir den Zäitraum 2021-2027 plangt d'EU mat engem provisoresche Budget vun insgesamt 1,21 Billiounen €. Dobäi kommen nach eng Kéier 808 Milliarden aus dem europäesche Plang fir den ekonomesche Relancement no der Corona-Pandemie. Vun dësen insgesamt 2,018 Billiounen € solle bis 2027 insgesamt 386 Milliarden an d'GAP fléissen. Dës sollen de Baueren an dräi Formen zegutt kommen: Mat 189,2 Milliarden € maachen déi direkt finanziell Subside fir d'Baueren de gréissten Deel vun der GAP aus. 66 Milliarde si fir Mesurë fir d'Entwécklung vum ländleche Raum virgesinn an 8,9 Milliarde si fir Moossname virgesinn, déi de Maart fir landwirtschaftlech Produite stabiliséiere sollen.

D'Bauere kritiséieren ze streng Oplagen

Besonnesch déi direkt Subside si fir vill Bauere-Betriber vun zentraler Wichtegkeet fir hiert wirtschaftlech iwwerliewen. Ma fir dës kënnen ze kréien, musse si eng Rei Ëmwelt-Oplagen erfëllen. Dorënner ënner anerem d'Rotatioun vun de Kulturen, d'Erhale vu Gréngflächen, d'Ariichte vu Puffer-Zonen an de Schutz vu Moueren a Fiichtgebidder. Ausserdeem musse si véier Prozent vun hirer landwirtschaftlecher Fläch brooch leie loossen. Baueren, déi weider Mesuren, fir d'Ëmwelt an de Klima ze schounen, huelen, kënne weider Suen aus de sougenannten "Öko-Regimmer" kréien.

De Baueren no wieren d'Oplagen, déi et ze erfëlle gëtt, an der Praxis net ëmsetzbar. Ausserdeem géif duerch d'Oplagen e groussen administrativen Opwand entstoen. D'Zäit, déi ee bräicht, fir sech ëm dësen ze këmmeren, géif da bei der Aarbecht um Feld feelen, wat alt nees negativ Auswierkungen op d'finanziell Situatioun vum Betrib hätt.

D'Reegelung iwwer d'Flächen, déi brooch leie sollen, gouf iwwerdeems wéinst den Auswierkunge vum Krich an der Ukrain zäitweis ausgesat. Eigentlech war virgesinn, dass dëse Moratoire Enn 2023 auslafe sollt.

Onzefriddenheet iwwer Fräihandelsaccorden

Dës Weideren ass d'EU de Baueren no dofir responsabel, dass si Nodeeler bei der Kompetitioun mat Agriculteuren aus Drëttlänner hunn. Fräihandelsaccorde wéi d'Mercosour-Ofkommes mat de südamerikanesche Staaten an Ausnamereegelunge fir den Import vu landwirtschaftleche Produiten aus der Ukrain, géifen engersäits dozou féieren, dass d'Offer vu landwirtschaftleche Produite klëmmt an d'Präisser falen. Anerersäits gesinn d'europäesch Bauere sech a Konkurrenz mat Baueren aus Länner versat, déi net un déi nämmlecht Oplagen a punkto Nohaltegkeet gebonne sinn an dowéinst méi bëlleg produzéiere kënnen.

Kommissioun signaliséiert Kompromëssbereetschaft

D'EU-Kommissioun huet wéinst vun de Bauereprotester en Donneschdeg eng éischt Bereetschaft zu engem Kompromëss signaliséiert. Esou wëll ee Mesuren ergräifen, fir den europäesche Marché besser virun der Auswierkung vu bëllegen Importer aus der Ukrain ze schützen a fir grouss landwirtschaftlech Betriber soll et eng weider Ausnamereegelung bei de Flächen, déi musse brooch leien, ginn.