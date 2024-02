Wafferoue funktionéiere just, wann op d'mannst eng vun de Krichsparteien Intressi drun huet.

De Moment schéngt awer – weder fir Israel nach fir d'Hamas – och nëmmen eng Paus eng Alternativ ze sinn. D'Strategie fir allebéid, aus ganz verschiddenen Ursaache natierlech, ass et net, fir dee Krich séier op en Enn ze bréngen.

Déi nächst Phas zeechent sech of. Déi israeelesch Offensiv konzentréiert sech op de Süde vun der Gazasträif (Khan Younis, Rafah), nodeems een den Norde (Gaza-City) gréisstendeels mat der Taktik vun der massiver Invasioun duerch Loftattacken a schwéier Artillerie zanter Oktober 2023 ënner Kontroll krut. Iwwert dem Buedem jiddefalls. D'Schluechten elo dréie villméi ëm dee sophistiquéierten Tunnelreseau vun der palästinensescher Terrorgrupp, deen iwwer Joren ausgebaut gouf a vun deem Tel Aviv ausgeet, dass sech do dee gréissten Deel vun de Militante verschanzt. Wou soss kéint eng Hamas-Kommandozentral sinn? Wou soss géif sech de Militärchef vum arméierte Fligel, den al-Qassam-Brigaden, de Yahya Sinwar, ophalen? Wou soss géif ee Waffen a Munitioun hidden, fir déi nach ëmmer reegelméisseg Attacken op israeeleschen Territoire? A wou soss wieren déi nach ëmmer 139 Geisele verstoppt, déi de 7. Oktober aus Israel entfouert goufen?

Tunnelle ginn ënner Waasser gesat an "ausgespullt"

Déi deklaréiert Strategie vun der Netanyahu-Regierung war et, d'Hamas ze zerstéieren, mam Zil, dass vun der Gazasträif keng Gefor méi fir Israel soll ausgoen. In fine musse fir dat Zil z’erreechen, deemno d'Tunnellen zerstéiert ginn. Och déi performantst, sougenannt "Bunker-Buster"-Munitioun huet bis ewell net zu deem Resultat gefouert. Zanter Dezember ass an den israeelesche Politik- a Militärkreesser d'Alternativ an der Diskussioun, fir d'Tunnellen ënner Waasser ze setzen an "auszespullen". Et wier een irreparabele Schued fir d'Hamas. Déi militant Grupp géif noutgedrongen d'Kontroll iwwer d'Sträif verléieren a wier keng Menace méi fir déi israeelesch Grenzregioun. Israel huet offiziell awer weiderhin dementéiert, dass esou ee Plang géif bestoen.

Tunnel-System am Gaza Biller AFP

Den 13. Dezember d'lescht Joer da koum de Wall Street Journal mat der Exklusivnoriicht deemools, dass d'israeelescht Militär domat ugefaangen hätt, Deeler vun Tunnellen ënner Waasser ze setzen. A "passende" Segmenter hätt ee Mierwaasser eragepompelt, hunn dunn d'IDF (Israel Defence Forces) zouginn, mat der Prezisioun awer, dass keng Gefor géif ausgoe vun enger Kontaminatioun vum Grondwaasser. Et wier, an där fréier Phas, ee vu ville Modi Operandi, d'Tunnellen ze zerstéieren.

Ier een d'Mierwaasser géif an den Tunnelreseau eraleeden, géif d’Arméi "professionell an ëmfaassend" präventiv Tester duerchféieren, dorënner Buedem- a Grondwaasser-Analysen an der betraffener Regioun, hat déi israeelesch Zeitung Haaretz geschriwwen. D'Operatioun dréit iwwregens den Numm "Atlantis".

D'Israeelesch Arméi iwwerschwemmt d'Tunnel-Systemer mat Waasser Biller Reuters

Wat am Dezember nach just en Test war, gouf den 30. Januar ëmgesat. En Tunnel, 50 Meter ënnert dem Buedem a vun enger Längt vu 4km, gouf mat Mierwaasser gefëllt. Et wier keng Léisung fir dat ganzt Netzwierk, sou d'IDF. Et géif een anerwäerts weiderhin op Sprengungen, Roboter a Loftattacken zeréckgräifen oder Zaldoten eraschécken. D'Fluten hätt awer déi gréissten Effizienz laanscht d'Mëttelmierküst. Wéi eng Tunnellen dofir a Fro kéimen, géif och opgrond vun topographesche Studien decidéiert ginn. Eng gréisser Ëmsetzung géif och nach Zäit an Usproch huelen, well een Unitéiten duerfir misst forméieren.

Liewenskonditiounen an der Gazasträif kéinten doduerch zerstéiert ginn

Hydrologen dogéint warne virun der Taktik. En Iwwerschwemme vum Tunnelsystem géif riskéieren, d'Liewenskonditiounen an der Gazasträif op Dauer ze zerstéieren. Déi souwisou scho knapp Drénkwaasserquellen an dat bësse wat u Landwirtschaft an den 141km2 méiglech ass, wieren a Gefor.

Aus aktuelle Satellittebiller geet ervir, dass op der Côte vun der Gazasträif beim al-Shati-Flüchtlingslager Pompelen opgestallt gi wieren, déi kéinte genotzt ginn, fir Millioune Liter Salzwaasser an d'Tunnellen ze drécken. Fir déi 1.300 Hamas-Tunnellen, déi vun den USA op enger Längt vu 500km repertoriéiert sinn, bräicht een 1,5 Millioune Fudder, fir se ze fëllen. Eleng duerch d'Gewiicht géif d'Mierwaasser duerch de poröse Sandbuedem an der Gazasträif bis an d'Grondwaasserschichten erofsickeren, sou de Mark Zeitoun, Direkter vum Geneva Water Hub, engem Think-Tank vun der Universitéit vu Genève. Doriwwer eraus géif och d'Gefor bestoen, dass d'Hamas Pëtrol an den Tunnelle stockéiert, deen dann och géif säi Wee fannen.

Juristesch ass e sougenannten Ecozid – déi muttwëlleg, partiell oder komplett physesch Zerstéierung vun de mënschleche Liewenskonditiounen – ee méiglecht kriminellt Element vun der Genozid-Konventioun vun der UNO.