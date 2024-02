D'Ukrain wäert verstäerkt déi russesch Infrastruktur um russeschen Terrain an d'Viséier huelen, esou de Chef vum ukrainesche Militärgeheimdéngscht HUR.

An den Ae vum Kyrylo Budanow wier et "nëtzlech", datt och déi russesch Populatioun gesäit, wat den Alldag vum Krich ass. Am selwechte Ament huet den HUR och matgedeelt, datt een an der leschter Nuecht e russescht Krichsschëff virun der Hallefinsel Krim "zerstéiert" hätt.

D'Ukrain huet an de leschte Méint hir Attacken op Russland verstäerkt an dobäi sech op d'Grenzregioun konzentréiert. Russeschen Aussoen no ware bei enger Attack Enn Dezember 24 Leit ëmkomm an honnerte Persoune wiere blesséiert ginn. An der leschter Nuecht hätten déi russesch Truppen och eegenen Aussoen no nees eelef ukrainesch Dronen ofgefaangen.

Fir d'Ukrain sinn déi militäresch Ziler a Russland kloer: "kritesch a militäresch Infrastrukturen". "Déi russesch Zivilpopulatioun erkennt endlech d'Realitéit vum Krich. Si gesäit Pëtrolsdepoten, déi brennen oder zerstéiert Fabricken", esou de Chef vum HUR géintiwwer CNN.

Moskau huet sech bis ewell weder zu der Annonce, datt een d'Attacke verstäerke wéilt, nach zu den Aussoen, datt d'Krichsschëff "Iwanowez" zerstéiert gi wier, geäussert.

Bei enger Visitt vun der ukrainescher Haaptstad sot d'US-Diplomatin Victoria Nuland, datt si zouversiichtlech wier, datt, sollt d'Ukrain hir Defense verstäerken, den "Här Putin nach e puer schéin Iwwerraschungen um Schluechtfeld wäert erliewen". Bei deem Treffen huet d'Ukrain och gefuerdert, datt d'USA soll Kampffliger vum Typ A10 liwweren, wouduerch d'Fäegkeeten un der Front vun der Ukrain däitlech wäerten eropgoen.