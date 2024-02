Den ukrainesche President Selenskyj seet den europäesche Staats- a Regierungscheffen nach an hirer Sëtzung zu Bréissel Merci.

Et ass en Accord zu 27. Den ungaresche Premierminister Viktor Orban hat säi Veto no e puer Méint haut awer och iwwerraschend opginn.

Firwat huet de Viktor Orban de Moien agelenkt? Dozou de Pierre Jans vu Bréissel:

Virun der Sëtzung en Donneschdeg de Moien huet ee gespuert, wéi isoléiert den ungaresche Premier am EU-Conseil ass. Virum kierzleche Regierungswiessel stoung Polen nach u senger Säit, mä mam Europafrënd Donald Tusk ass dat eriwwer.

Hei zu Bréissel gëtt gemunkelt, dass den isoléierten Orban e Mëttwoch den Owend an och en Donneschdeg de Moien nach a klengem Krees de Kapp gewäsch krut an däitlech gemaach krut, dass et elo eriwwer wär mat Spillercher. Eng Erklärung, déi de Lëtzebuerger Premier Luc Frieden op senger Pressekonferenz nom Sommet mat senge beduechte Wierder awer plausibel mécht. Och wann hie betount, selwer net mam Viktor Orban geschwat ze hunn. Eng Léisung zu 27 war vun Ufank un d‘Zil, esou de Luc Frieden.

"Dofir hunn de Rotspresident Charles Michel, d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an anerer déi lescht Wochen an Deeg mat Ungarn geschwat. De Moien ass du virum Conseil, um Conseil an deem Sënn eng Léisung fonnt ginn, dass mir eestëmmeg – dat ass ganz positiv – zu 27 decidéiert hunn, dass d'Ukrain am Kader vum EU-Budget fir déi nächst véier Joer 50 Milliarden Euro géing kréien."

De Luc Frieden iwwer Leisung zu 27

© SIP / Frédéric Sierakowski

Natierlech gëtt et e Kontrollmechanismus fir sécherzestellen, dass d'ukrainesch Regierung déi Sue wéi ofgemaach ausgëtt: fir lafend Käschten ewéi Paien a Pensiounen, iwwerhaapt de Staatsbudget. Ëmmerhin huet d‘Ukrain 30 Prozent vun hirem PIB wéinst dem Krich verluer.

Mä wat krut den ungaresche Premier dann am Géigenzuch?

Net vill, muss ee soen.

Am Dezember zejoert hat d'EU-Kommissioun jo 10 Milliarden Euro fir Ungarn deblockéiert, déi agefruer waren, well dem Orban seng Opfaassung vu Rechtsstaatlechkeet an Demokratie awer an tëscht wäit fort ass vun de Grondwäerter vun der Unioun. Deblockéiert goufe se wuel deemools fir den Ungar méi friddlech ze stëmmen. Dat huet net richteg geklappt. An och op dësem Spezialsommet huet de Viktor Orban wuel nach eng Kéier op déi EU-Gelder verwisen, déi och Ungarn gär hätt, mä déi fir si agefruer sinn.

Luc Frieden:"Natierlech gëtt all Land d'selwecht behandelt. A wann hien déi Konditiounen erfëllt, da kritt hien wéi déi aner Länner och déi Moyenen, déi den Texter no virgesi sinn. Mä d‘Konditioune sinn haut net erfëllt. Dat zweet: hie wollt, dass mir all Joer géingen iwwer d‘Exekutioun vun deenen Iwwerweisungen an d'Ukrain schwätzen. An iwwerhaapt iwwer d'Exekutioun vun deem multiannuelle Budget. Hie wollt vläicht e bësse méi, ech weess dat net. Mä ech Gespréich doriwwer war fir eis selbstverständlech akzeptabel. Wat genee säin Ëmschwong mat sech bruecht huet, kann ech iech net soen. Fir mech zielt d‘Resultat."

De Luc Frieden iwwert Ungarn

© SIP / Frédéric Sierakowski

An dat koum vill méi séier wéi déi meescht geduecht haten. Als Rappell: gréng Luucht fir 50 Milliarden Euro aus dem EU-Budget fir d‘Ukrain. D'EU-Staats-a Regierungscheffen wëllen och déi militäresch Hëllef weiderféieren. An dass dat unanime decidéiert gouf, wär och symbolesch wichteg a Richtung vum ukrainesche Vollek. An och den USA – fir dass déi och weider hëllefen, esou de Lëtzebuerger Premier.