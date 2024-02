Den USA no huet d'Gewalt vun den extremisteschen Israeelien géint palästinensesch Zivilisten e Punkt erreecht, wou een net méi anescht kann.

D'Sanktioune riichte sech elo mol géint véier Leit, deenen hir Verméigenswäerter an den USA gespaart ginn a mat deenen US-Bierger keng Finanzgeschäfter méi dierfe maachen.

Dës Sanktioune sinn en Deel vun engem neie Pak vum US-President Joe Biden, dee Leit viséiert, deenen Attacken oder terroristesch Aktioune virgeworf ginn. Ma och Persounen, déi "de Fridden, d'Stabilitéit an d'Sécherheet" am Westjordanland verletzen, solle bestrooft ginn. An dësem Arrêté wërft den US-President de concernéierten israeelesche Siidler vir, datt si Mënsche a souguer ganz Dierfer géint hire Wëllen ëmgesidelt hunn an datt si d'Eegentum vun deene Leit zerstéiert hunn.

Schonn am Dezember haten d'USA schonn annoncéiert, datt extremistesch israeelesch Siidler vun elo u méi schwéier e Visa, fir an d'USA ze reesen, géife kréien. Och wann d'Amerikaner als wichtegsten Alliéierte vun Israel zielen, hu si ëmmer nees d'Gewalt géint déi palästinensesch Bewunner am Westjordanland verurteelt an déi israeelesch Autoritéiten opgefuerdert, den Attacken en Enn ze setzen an d'Täter juristesch ze poursuivéieren. An der aktueller Regierung vum Benjamin Netanjahu ginn et awer vill Leit, déi hannert der Siidlungspolitik stinn. Ënnert hinnen ass de Minister fir national Sécherheet Itamar Ben Gvir, deen och Chef vun der rietsextremer Partei "jiddesch Kraaft" ass.

Zanter 1967, nom Sechs-Deeg-Krich, besetzt Israel d'Westjordanland, an deem ronn dräi Millioune Palästinenser liewen. An der Regioun, Ostjerusalem, wat Israel annektéiert huet, net agerechent, liewen ronn 490.000 Israeelien a Siidlungen, déi dem internationale Recht no als "illegal" ugesi ginn.