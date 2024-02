D'Explosioun vun engem mat Gas chargéiertem Camion huet dräi Mënschen an der kenianescher Haaptstad Nairobi d'Liewe kascht.

Iwwer 270 Mënsche solle bei der Explosioun an der Nuecht op e Freideg blesséier gi sinn. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, ass ee risegt Feier ausgebrach, dat sech och op Wunnhaiser a Geschäfter am Ëmkrees ausgebreet hat. D'Pompjeeë waren och nach 9 Stonnen no der Explosioun amgaangen, d'Feier ze läschen. Residenten hu missen evakuéiert ginn, déi sëllege Blesséiert goufen a verschidde Spideeler bruecht.

En esou zerstéierescht Feier gouf et zu Nairobi fir d'lescht am Juni 2018, wéi op engem Maart duerch e Brand 15 Mënschen gestuerwen an iwwer 70 blesséiert gi sinn.