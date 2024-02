E Freidegmoien huet an 81 däitsche Stied de Streik am ëffentlechen Transport ugefaangen, zu dem d'Gewerkschaft Verdi opgeruff hat.

An deene betraffene Gebitter fuere quasi keng Busser, Trammen oder Metroen. D'Gewerkschaft wëll mam Streik Drock op d'Patronen an den aktuellen Tarifverhandlungen maachen. Nëmmen a Bayern, wou et den Ament keng Tarifverhandlunge ginn, gëtt net gestreikt. Bis op Berlin, wou nëmme bis 10 Auer gestreikt gëtt, sollen d'Streiken an deene meeschten anere Bundeslänner de ganzen Dag iwwer daueren.

Réischt en Donneschdeg koum et zu massiven Aschränkungen am Fluchverkéier, well d'Sécherheetspersonal vun 11 däitsche Fluchhäfe gestreikt huet. D'Woch virdru koum et wärend 5 Deeg zu engem Streik bei de Maschinisten zu deem d'Gewerkschaft GDL opgeruff hat. Och hei ware landeswäit Aschränkungen am Zuchverkéier d'Konsequenz.