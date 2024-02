Katalounien leit ënnert enger historescher Dréchent, dat schonn am Wanter. Am Groussraum Barcelona muss elo de Waasserverbrauch drastesch limitéiert ginn.

Villes däerf vun e Freideg un net méi gewäsch oder bewässert ginn. Den deegleche Maximalverbrauch u Waasser fir privat Zwecker gouf iwwerdeems op 210 Liter pro Persoun erofgesat. Falls sech d'Situatioun nach méi verschäerft, kéint en och op 180 Liter erofgesat ginn.

Betraff si vun dëse Mesuren iwwer 200 Stied, Dierfer a Gemengen an ebe Barcelona mat 6 Milliounen Awunner. De Stauséi Sau, dee Barcelona versuergt, huet just nach 5% Waasser. Och fir d'Landwirtschaft an d'Industrie hunn d'Moossname Konsequenzen: Bauere mussen hire Waasserverbrauch ëm 80% reduzéieren, d'Industrie ëm 25%.

D'Entsalzungsanlage lafen op Héichtouren. Wann d'Vakanzesaison richteg ufänkt, wäert sech d'Situatioun weider verschäerfen. Och d'Touriste musse sech aschränken.

Spuenien, ma besonnesch Katalounien an de Süden, si schonn zanter 2021 mat enger aussergewéinlecher Dréchent geplot. Canicullen an deene leschte Joren hunn d'Situatioun nach weider verschäerft. Op e puer Plazen am Land louchen d'Temperaturen uganks des Jores scho bei 30 Grad Celsius.