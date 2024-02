Dat US-amerikanescht Militär huet iwwer 85 Ziler vun de pro-iranesche Milizen a Syrien an am Irak attackéiert.

Nom gewaltsamen Doud vun dräi US-Zaldoten a Jordanien no un der syrescher Grenz hunn d'USA mat enger Revanche-Aktioun op Ziler am Irak an a Syrien reagéiert.

Den amerikanesche President Joe Biden hat radikal Gruppen fir d'Attack responsabel gemaach, déi vum Iran ënnerstëtzt géife ginn. D'US-Militär huet eegenen Informatiounen no iwwer 85 Ziler aus der Loft attackéiert, dorënner Kommandozentralen, Sitte vum Geheimdéngscht a Wafferlageren, déi vun iranesche Revolutionsgarden (IRGC) an hiren Alliéierte benotzt géinge ginn.

De Spriecher vum nationale Sécherheetsrot, John Kirby, sot, d'Ziler wiere mat Virsiicht ausgewielt ginn, fir zivil Affer ze vermeiden, an d'Attacke géifen op klore Beweiser berouen, datt d'Ziler mat den Ugrëffer op US-Zaldoten an der Regioun a Verbindung stéingen. D'Attacken hätten 30 Minutte gedauert.

Den amerikanesche President Biden huet annoncéiert, dass et net dobäi bleiwe wäert. Et wéilt een awer kee Krich mam Iran.

Lokal Medien hu gemellt, datt et bei den Ugrëffer Doudeger a Blesséierter am Irak ginn hätt, dorënner solle Membere vun der Miliz an och Ziviliste sinn. De syreschen Observatoire fir Mënscherechter mat Sëtz zu London huet matgedeelt, datt op d'mannst 18 pro-iranesch Kämpfer bei al-Mayadine a Syrien ëm d'Liewe komm wieren. Déi Informatioune konnte bis ewell awer net onofhängeg iwwerpréift a bestätegt ginn.

Irak kritiséiert US-Ugrëff

Den Irak huet mat schaarfer Kritik op d'US-Attacken am Land reagéiert. D'Ugrëff géingen dem Irak seng Souveränitéit blesséieren, mat Konsequenzen, déi net virauszegesinn wieren. D'Folgen dovunner géinge fir d'Sécherheet an d'Stabilitéit am Irak an an der Regioun schrecklech sinn, sou e Spriecher vum irakesche Militär an enger Erklärung, déi op der Tëlee diffuséiert gouf.