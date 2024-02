An der griichescher Haaptstad ass e Samschdeg de Moie fréi eng Bomm explodéiert. Der lokaler Police no soll et keng Blesséierter ginn.

De Sprengsaz war an der Géigend vun enger Bank an dem Aarbechtsministère deposéiert ginn. D'Fassade vun enger Rei Gebaier sollen duerch d'Explosioun zolidd zerstéiert gi sinn. 40 Minutte virun der Explosioun krut eng Zeitung en anonymmen Uruff, eng bis ewell anonym Persoun hat hei virum Attentat gewarnt. Eegenen Aussoen no hätt d'Police d'Strooss nach mat Zäite kënne spären. Et ass wéi gesot kengem eppes geschitt. Zu der Attack huet sech bis ewell eng onbekannt Organisatioun bekannt, mam Numm "Revolutionär Selbstverdeedegung vun de Klassen". D'Enquête vun der Police leeft. D'Regierung huet erkläert, et wier ee wéinst dem Virfall besuergt. Et géing sech hei ëm e schwéiert Verbriechen handelen, sou de Spriecher vun der Regierung Pavlos Marinakis der Chaîne Open TV géintiwwer.