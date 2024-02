E Samschdeg war et op der Paräisser Gare de Lyon zu enger Messerattack mat dräi Blesséierte komm.

De presuméierten Täter war no der Dot festgeholl ginn. Antëscht gouf hien an eng Psychiatrie ageliwwert. Wéi d'Police an der franséischer Haaptstad matgedeelt huet, wier den 32 Joer ale Mann aus dem Mali virdru wéinst "psychesche Probleemer" ënnersicht ginn.

D'Enquêteure probéieren elo, seng Motiver fir d'Messerattack ze klären. Beim Virfall waren dräi Mënsche blesséiert ginn, ee schwéier. Den Zoustand vum schwéier blesséierten Affer hätt sech "stabiliséiert", et wier awer weider a Liewensgefor, heescht et weider.