D'Zuel vun den Doudesaffer duerch déi schro Bëschbränn am Chile ass op op d'mannst 64 geklommen.

D'Autoritéiten am latäinamerikanesche Land hunn erkläert, datt eng Partie Leit un de Suitte vun hire Verbrennungen am Spidol gestuerwe wieren.

Ronn 200 Mënsche ginn iwwerdeems nach ëmmer vermësst. Dofir kéint de Bilan vun Doudesaffer och nach weider klammen. Dem President Gabriel Boric seng Wieder bei sengem Besuch an der betraffener Regioun Valparaíso hunn net vill Hoffnung ginn: "Dës Zuel wäert nach klammen, mir wëssen, datt se nach vill klamme wäert."

143 Bëschbränn goufen de Weekend iwwer am Chile registréiert. Am Süden an am Zentrum vum Land sinn och den Ament nach eng sëllege Bränn aktiv. An der Regioun Valparaíso war et de Weekend ëm déi 40 Grad waarm.