Betraff wieren d'Fluchhäfen zu Frankfurt, München, Hamburg, Berlin an Düsseldorf. Och verschidde Pilote sinn aktuell nach am Streik.

De Streik soll e Mëttwoch de Moien um 4 Auer lassgoen an dat bis en Donneschdeg um 7.10 Auer.

Et wäert viraussiichtlech zu groussen Ausfäll bei de Flich kommen, esou Verdi an engem Schreiwes, well dat gesamt Personal, dat um Buedem täteg ass, opgeruff ass ze streiken. De Streik wier net néideg, wann d'Buedempersonal vun de selwechte Lounerhéijunge profitéiere kéint wéi déi aner Beschäftegungsgruppen am Lufthansa-Konzern, esou Verdi weider.

D'Gewerkschaft fuerdert fir d'Buedempersonal 12,5% méi an der Paitut.

Sou e Streik vum Buedempersonal hat an der Vergaangenheet scho massiv Auswierkungen op de Fluchbetrib, deemno dierft et dëse Mëttwoch/Donneschdeg net vill anescht lafen.

Um Méindeg de Moien ass um Site vu Lux-Airport nach all Fluch normal geplangt fir e Mëttwoch. Et sollt ee sech awer am Virfeld informéieren, wann een e Mëttwoch e Lufthansa-Fluch huet, oder ee Fluchhafen an Däitschland op der Reesdestinatioun steet.