De 5. Februar 1994 koum et op engem Maart zu Sarajevo zu enger vun de bluddegsten Attacke wärend der Belagerung vun der bosnescher Haaptstad.

De Bosniekrich war zu dem Zäitpunkt schonn zanter bal zwee Joer amgaangen, genee wéi och d'Belagerung vun der Haaptstad Sarajevo, déi mat insgesamt 1.425 Deeg, als déi längst vun enger Stad am 20. Joerhonnert gëllt. D'Truppe vun der serbescher VRS, der Arméi vun de bosnesche Serben, hate sech an de Bierger ronderëm verschanzt, d'Stad vun do aus an d'Viséier geholl an d'Awunner wärend bal 4 Joer terroriséiert. Dat mat Granaten, Artillerie oder Beschoss duerch Sniperen.

De 5. Februar 1994 gouf d'Markale-Plaz, e Maart am Zentrum vun der Alstad, vun enger Mörser-Granat getraff, dat géint d'Mëttesstonn, wéi d'Plaz voll mat Ziviliste war. 68 Mënsche si gestuerwen, 144 goufe blesséiert. D'Spideeler ware mat der Zuel vu Leit, déi hu misse wéinst hire Blessuren ageliwwert ginn, komplett iwwerfuerdert.

D'Responsabilitéit fir de Massaker ass ëmstridden. Wärend haut majoritär dovunner ausgaange gëtt, datt d'Attack op de Kont vun der serbescher Arméi geet, hat dës deemools scho behaapt, datt déi bosnesch Arméi d'Plaz selwer bombardéiert huet, fir eng Interventioun vun der NATO z'erzwéngen. Eng Positioun, un där serbesch Hardliner bis haut festhalen. Effektiv konnt och eng Enquête vun der UN-Schutztrupp UNPROFOR net eendeiteg klären, vu wou d'Granat genee geschoss gouf.

Trotzdeem gouf den deemools responsabele VRS-Kommandeur Stanislav Ganic an Zesummenhang mam Markale-Massaker, ma och wéinst anere Verbriechen, déi seng Truppe géint d'Awunner vu Sarajevo an der Ëmgéigend verüübt hunn, vum Internationale Strofgeriichtshaff fir dat fréiert Jugoslawien zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.

18 Méint méi spéit, den 28. August 1995, koum et zu enger zweeter Attack mat dës Kéier 6 Granaten, vun deenen eng an enger Strooss nieft der Markale-Plaz ageschloen ass a 5 weiderer beim Nationaltheater. 43 Mënsche sinn dobäi ëmbruecht ginn an 81 goufe blesséiert. Zweiwel dorun, datt d'Granate vu serbesche Positiounen aus geschoss goufen, gouf et an dësem Fall keng, wouropshin d'NATO Loftugrëff géint Positioune vun der VRS geflunn ass.

Mat de "Rouse vu Sarajevo" gëtt och 28 Joer nom Enn vun der Belagerung all deene geduecht, déi bei de Massakere vu Markale a bei anere Bombardementer hiert Liewe verluer hunn. D'Krateren, déi d'Granate beim Aschlag hannerlooss hunn an ëmmer nach a ville Stroosse vu Sarajevo ze fanne sinn, goufe vu Residente mat roudem Haarz bemoolt an erënnere wéinst hirer Form u Rousen.

Mat de sougenannte "Rouse vu Sarajevo" gëtt den Affer vun der Belagerung vu Sarajevo geduecht. / © ELVIS BARUKCIC / AFP

De Bosniekrich huet vun 1992 bis 1995 gedauert an insgesamt méi wéi 100.000 Mënschen d'Liewe kascht, dorënner majoritär bosniakesch Zivilisten. An der fréierer jugoslawescher Deelrepublik, an där muslimesch Bosniaken, kathoulesch Kroaten a chrëschtlech-orthodox Serben iwwer Joerzéngten zesummegelieft hunn, hunn d'Bosniake mat de Kroate fir een onofhängegt Bosnien-Herzegowina gekämpft, d'Serbe dogéint fir e Verbleif a Jugoslawien. Vu Mëtt 1992 bis Ufank 1994 gouf et dunn och Kämpf tëschent Bosniaken a Kroaten. Als besonnesch grausam Dot gëllt de Massaker vu Srebrenica den 11. Juli 1995, bei dem iwwer 8.000 bosniakesch Männer a Jonge vu serbeschen Truppen ermort goufen.

A Bosnien-Herzegowina herrscht zanter dem Ënnerzeechne vun den Dayton-Verträg 1995 e bréchege Fridden. D'Land ass de facto an zwee Deeler gespléckt: An d'Federatioun mat majoritär Bosniaken a Kroaten an an d'Republika Srpska, an där gréisstendeels ethnesch Serbe liewen. Besonnesch rezent hunn Nationalisten op béide Säiten d'Tensiounen nees opflame gelooss. D'Serben dreeën ëmmer nees domadder, sech vu Bosnien lasszeléisen.