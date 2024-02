Viséiert ass de selwerernannte Priister Paul Nthenge Mackenzie an 29 weider Membere vu sengem Kult.

Déi 30 Ugeklote hu alleguerten op "net schëlleg" plädéiert. Esou steet et an den Dokumenter vum Geriicht, déi der AFP virleien. De Chef vun der Sekt Mackenzie ass donieft nach wéinst Terrorismus, Doudschlag, Folter a Mësshandlung vu Kanner ugeklot.

Am Abrëll 2023 war de Paul Nthenge Mackenzie festgeholl ginn, nodeem een honnerte vu Läichen am Bësch Shakahola fonnt hat. Den Autopsien no war d'Majoritéit vun den 429 Affer erhéngert. Ma verschidde Leit, dorënner och Kanner, schéngen erwiergt, erschloen oder erstéckt ginn ze sinn. De Fall ass als "Massaker vum Shakahola-Bësch" bekannt ginn an huet dozou gefouert, datt d'Regierung am Kenia méi streng Gesetzer géint d'Sekten annoncéiert huet.

Am Land sinn iwwer 4.000 Kierchen enregistréiert an et gëtt och ëmmer erëm reliéis Communautéiten, déi vu selwerernannte Priister oder esouguer vu Kriminelle gegrënnt goufen. An de Dokumenter vum Geriicht gëtt dem Mackenzie seng "Kierch" als "organiséiert kriminell Vereenegung" opgelëscht.

Schonn 2017 war de Mackenzie den Autoritéiten negativ opgefall, dat wéinst dem Ëmgang mat senge siwe Kanner an och deem, wat hie si geléiert huet. Verurteelt gouf hien deemools net. Du war hien 2019 nees an d'Viséier vun den Ermëttler geroden, nodeem zwee Kanner, déi Honger gelidden hunn, erstéckt solle gi sinn. Ma och dat huet hien net opgehalen. Weider war hien op Kautioun fräi, bis zum Optakt vum Geriichtsprozess. Wéinst all dëse Situatioune stelle sech vill Leit am Kenia elo d'Fro, wéi et iwwerhaapt nach méiglech ass, datt de Mackenzie bis ewell nach net wéinst eppes verurteelt gouf.