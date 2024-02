Um 4 Auer e Mëttwoch de Moien huet d'Buedempersonal vun der Airline mam 27-Stonne-Streik ugefaangen. E groussen Deel vun de Volle si schonn annuléiert.

Virun allem déi grouss Fluchhäfen zu Frankfurt an zu Münche wieren engem Spriecher vun der Gewerkschaft ver.di no am stäerkste vum Warnstreik betraff. Lassgaangen ass de Streik, dee fir 27 Stonnen ugekënnegt ass, e Mëttwoch de Moien um 4 Auer a soll nach bis 7.10 Auer en Donneschdeg de Moien daueren.

Och zu Hamburg, Berlin an Düsseldorf wäert d'Buedempersonal vu verschiddene Lufthansa-Firme streiken. Sécherheetshalber huet d'Fluchgesellschaft schonn tëscht 80 an 90% vun hire ronn 1.000 geplangte Flich annuléiert. Iwwer 100.000 Passagéier hu Lufthansa no missen anescht arrangéieren.

D'Passagéier, deenen hire Fluch ofgesot gouf, dierfen awer mat hirem Ticket op d'Bunn auswäichen, heescht et weider vun der Airline. Si sollen awer op kee Fall op de Fluchhafe kommen, wann hire Voll annuléiert ass, well och d'Guicheten, fir ëmzebuchen, net besat wäerte sinn. Ëmbuche kann een awer gratis iwwer de Site lufthansa.com, d'App an de Service-Center.

Aner Lufthansa-Filialen an extern Fluchgesellschafte sinn allerdéngs kaum oder guer net vum Warnstreik vu ver.di betraff. Ënnert anerem wëll Eurowings dowéinst hiert komplett Programm offléien, respektiv op de grousse Fluchhäfe wéi München a Frankfurt solle Flich vun auslännesche Lufthansa-Filiale wéi Swiss, Austrian a Brussels Airlines mat Prioritéit behandelt ginn, fir datt hir Reseau weiderhi funktionéieren.

Wat fuerdert ver.di?

D'Gewerkschaft ver.di fuerdert fir d'Buedempersonal 12,5% méi an der Paitut, respektiv 500 Euro am Mount bei enger Dauer vun 12 Méint. Doriwwer eraus soll et fir de ganze Konzern eng eenheetlech Inflatiounsprimm an Héicht vun 3.000 Euro ginn. Déi nächst Verhandlunge si fir den 12. Februar zu Frankfurt geplangt.

Lufthansa selwer verweist op rezent Lounerhéijungen an huet eegenen Aussoen no fir en Zäitraum vun dräi Joer 13 % méi Pai souwéi eng Primm, fir d'Inflatiouns auszegläichen, proposéiert.

Lux-Airport och betraff

Och de Findel ass vum Warnstreik concernéiert. D'Lufthansa-Volle vun an op München goufen fir e Mëttwoch scho gestrach. Wien deemno e Mëttwoch vu Lëtzebuerg an Däitschland fléie soll, soll sech um Site vu Lux-Airport informéieren, ob de Fluch net annuléiert ass.