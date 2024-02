4 Méint ass et hier, dass d'Hamas Israel attackéiert huet a mat der israeelescher Konterattack de Krich an der Gazasträif ugaangen huet.

Zanterdeem ass méi wéi d'Hallschent vun der ganzer Populatioun aus der Gazasträif bannent dem Land deplacéiert. D'Leit sinn an de Süde geflücht, ma och do steet geschwë kee Stee méi um aneren, déi humanitär Situatioun ass katastrophal. Iwwer 27.000 Leit si gestuerwen, dorënner vill Fraen a Kanner.

Aktuell lafe weider Verhandlunge fir eng temporär Wafferou. D'Propos gouf d'lescht Woch vu Mediateuren aus den USA, Qatar, Ägypten an Israel zu Paräis ausgeschafft. Israel war domat d'accord, an och vun der Hamas koum eng relativ positiv Äntwert, dat mellt den israeelesche Geheimdéngscht. Et géing elo drëms, Detailer auszehandelen.

Wéi et heescht, soll d'Wafferou 6 Wochen daueren. Et solle weider israeelesch Geiselen aus der Gazasträif fräigelooss ginn. Aktuell ginn nach méi wéi 130 Persoune festgehalen. Israel mellt, dass der dovun 31 dout wieren. Am Géigenzuch soll Israel nees palästinensesch Prisonéier fräiloossen.

© RTL Grafik

Iwwerdeems attackéiert déi israeelesch Arméi weiderhin d'Stad Rafah am Süde vun der Gazasträif, no un der ägyptescher Grenz. Déi Attacke goufen international kritiséiert, well do aktuell méi wéi d'Hallschent vun der Populatioun aus der Gazasträif, also ronn 1,3 Millioune Leit, sech verstoppt hunn. Domat sinn d'Leit an der Stad agekesselt, déi humanitär Situatioun ass katastrophal.

Ausserdeem kommen a Rafah déi meeschten Hëllefsgidder un.

Israel gouf mëttlerweil vu Südafrika wéinst Genozid virum Internationale Geriichtshaff zu Den Haag ugeklot. Israel weist déi Reprochen awer zeréck

Suerg viru weideren Eskalatiounen

Mam Krich tëscht Israel an der Hamas ass och an den Nopeschlänner nees d'Gewalt méi staark ginn.

Am Westjordanland kënnt et ëmmer nees zu Affrontementer tëscht israeelesche Bewunner a Palästinenser. Israel huet d'Land zanter 1967 besat a baut ëmmer méi illegal Siidlungen um palästinenseschen Territoire.

Vum Iran ënnerstëtzte Rebellegruppen hunn aus dem Irak, Syrien, dem Libanon awer och dem Jemen Attacke lancéiert, fir d'Hamas z'ënnerstëtzen. Israel huet ëmmer nees Ziler a Syrien bombardéiert. Ma och d'USA hunn als Alliéiert vun Israel Konterattacke géint d'Rebelle gefuer, nodeems eng US-amerikanesch Militärbasis a Jordanien ugegraff gouf.

© RTL Grafik

Saudi-Arabien huet als Muechtfacteur am Noen Osten iwwerdeems betount, et géif keng diplomatesch Relatioune mat Israel, bis dass et de Staat Palästina no de Grenze vun 1967 unerkennt, an déi israeelesch Attacken ophalen. Saudi-Arabien steet nees a Konkurrenz zum Iran, béid Länner liwwere sech am Jemen e Stellvertrieder-Krich.

Saudi-Arabien ënnerstëtzt zesumme mat enger internationaler Koalitioun d'jemenittesch Regierung am Kampf géint déi vum Iran ënnerstëtzen Huthi-Miliz.

Gläichzäiteg attackéieren d'Huthi-Rebellen eng 2.000 Kilometer vun Israel ewech am Jemen Handelsschëffer am Roude Mier. Wéi d'Rebelle soen, wieren dat Schëffer mat Lienen zu Israel, mee et waren och Schëffer dobäi, wou et keng nogewise Verbindung gëtt. De Passage ass eng wichteg Strooss fir de globalen Handel, esou dass déi Attacken zu grousse finanzielle Verloschter féieren.

Déi eenzel Konflikter hänken deemno zesummen. Gefaart gëtt e Krich tëscht den USA an dem Iran, dee capabel si soll, Atomwaffen hierzestellen.

Ob déi engagéiert Partië wierklech en Intressi un engem Krich hunn, doriwwer gëtt aktuell kontrovers diskutéiert. D'USA hu bis dato den Iran net direkt attackéiert, a betoune kee Krich mam Land ze wëllen.