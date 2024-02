Well d'Nofro beim Produzent vun Haushaltsapparater ëmmer méi erofgeet, komme lo Konsequenzen. Miele wëll weltwäit Plaze sträichen oder verlageren.

Bis zu 2.700 Aarbechtsplaze kéinten ewechfalen. Eleng zu Gütersloh an Däitschland solle 700 Plaze betraff sinn, well d'Produktioun vu Wäschmaschinnen do bal komplett a Polen verluecht gouf, sou d'Firma en Dënschdeg. De Grond wier op där enger Säit manner Nofro no de Kichenapparater weltwäit an awer drastesch Präishaussen op där anerer Säit.

Lo kënnt de sougenannten Effizienzprogramm an d'Spill, deen de finanzielle Spillraum bis 2026 ëm ronn 500 Milliounen Euro erweidert. Dofir wier awer "eng substantiell Reduktioun vun de Personalkäschten net z'evitéieren". Et wier ee sech bewosst, wéi seriö dës Schrëtt wieren an et vill Mataarbechter géing haart treffen an dofir wéilt ee versichen, déi negativ Konsequenze fir déi Betraffen kleng ze halen. Den Ament si bei Miele weltwäit iwwer 23.000 Leit engagéiert.

De Plang gesäit net just Plazenofbau vir, bis 2027 solle quasi sämtlech Wäschmaschinnen am polnesche Ksawerow gebaut ginn.

Wéi eng Beräicher a wéi engem Ausmooss vun de personellen Aschnëtter concernéiert sinn, steet nach net fest, sou Miele nach. Déi Detailer ginn an den nächste Méint weider ausgeschafft a mat de Spozialpartner diskutéiert. D'Direktioun wëll op e "konstruktiven Dialog mat der IG-Metall" setzen.

No 3 Joer, an deenen ee gewuess wier, géif et zanter 2023 an déi aner Richtung goen. Mat Corona war et eng extra Situatioun, mat extra Konjunktur, ma elo sinn et d'Suitte vum Ukrain-Krich, déi ze spiere sinn. Besonnesch de Premiumberäich hätt gelidden, do ass et e Réckgang vun 9% beim Ëmsaz an et wier net an Aussiicht, dass de Marché sech esou séier erhuele wäert.