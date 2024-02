Mat der Begrënnung, datt déi schweedesch Justiz net dofir zoustänneg wier, huet de Parquet e Mëttwoch d'Ermëttlungen zu der Nord Stream 1 an 2 agestallt.

Wéi de schweedesche Procureur Mats Ljungqvist e Mëttwoch annoncéiert huet, gouf d'Enquête zu den Explosiounen un den Äerdgaspipelinen Nord Stream 1 an 2 gestoppt.

Déi schweedesch Ermëttlungen hätte virun allem dora bestanen, erauszefannen, ob schweedesch Bierger un der Dot bedeelegt waren, wat een, wéi et vum Procureur heescht, ausschléisse kann. D'Resultater vun der schweedescher Enquête léichen elo bei den däitschen Autoritéiten, déi nieft Dänemark och ermëttelen.

Am September 2022, matten an de geopolitesche Spannunge ronderëm de russesche Krich géint d'Ukrain, war et zu enger Rei Explosiounen un de Pipelinen an der Ostséi komm. D'Nord Stream 1 an 2 goufe gebaut, fir russesche Gas an Däitschland ze transportéieren. Zum Zäitpunkt vun den Detonatioune waren d'Pipelinen zwar net a Betrib, haten awer Gas a sech.

Schonn zanter Jore gëtt et Diskussioune ronderëm d'Äerdgaspipelinen. Virun allem d'Nord Stream 2 ass héich ëmstridden, well Däitschland d'Pipeline zesumme mat Russland bedreift, obwuel d'Annexioun vun der Hallefinsel Krim am Joer 2014 géint d'Vëlkerrecht verstéisst.