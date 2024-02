De 26. September 2022 ass et an der Géigend vun der dänescher Insel Bornholm insgesamt 4 Explosiounen vun de Pipelinen Nord Stream 1 an 2 registréiert.

Als Reaktioun op den Tëschefall haten 3 Länner annoncéiert, Ermëttlungen an d'Weeër ze leeden: Dänemark, Däitschland a Schweden.

Allerdéngs si bis ewell kaum Erkenntnisser, aus deenen eenzelen Enquêten no bausse gedrongen. E Mëttwoch huet dann de schweedesche Parquet als éischte vun deenen 3 involvéierten, seng Enquête fir clôturéiert erkläert. Wéi de schweedesche Proqureur Mats Ljungqvist matgedeelt huet, hätt déi schweedesch Enquête just d'Zil gehat, erauszefannen, ob schweedesch Staatsbierger an den Uschlag involvéiert waren. Dorops géif allerdéngs näischt hindeiten. Vum schweedesche Geheimdéngscht Sapo heescht et iwwerdeems, dass den Uschlag sech net géint Schweede geriicht hätt, an dass déi national Sécherheet vu Schweeden net betraff wier.

Wat bedeit d'Enn vun der schweedescher Enquête fir d'Ermëttlungen an deenen anere Länner?

De Ljungqvist huet iwwerdeems e Mëttwoch matgedeelt, dass et eng intensiv Kooperatioun mat Däitschland géif ginn, an dass een den däitschen Enquêteuren Material iwwerginn hätt, dat hinne bei hiren Ermëttlunge kéint nëtzlech sinn. Weider Detailer - och zur Zesummenaarbecht mat den däneschen Autoritéiten - wollt de schweedesche Procureur aus Grënn vun der Geheimhaltung net nennen.

Däitschland huet iwwerdeems annoncéiert, an der Affär weider ze enquêtéieren. Wéi den däitsche Regierungsspriecher Steffen Hebestreit zu Berlin sot, wier déi däitsch Regierung "am Prinzip weider un enger Opklärung vun dësem Verbriechen interesséiert."

Schweden, Däitschland, Dänemark; firwat ermëttelen eigentlech dës 3 Länner?

Obwuel den Uschlag op d'Pipelinen an internationale Gewässer passéiert sinn, hunn Däitschland, Schweden an Dänemark jeeweils national Ermëttlungen an d'Weeër geleet. Am Fall vu Schweden an Dänemark ass et esou, dass jeeweils zwee vun de Lächer an der Pipeline sech an der Exklusiver Ekonomescher Zon vun deem jeeweilege Land befonnt hunn.

Däitschland huet sengersäits Ermëttlungen an d'Weeër geleet, well béid Pipeline jo op däitschem Territoire ukommen, a well zwou däitsch Firmen Undeeler un der Bedreiwerfirma vun Nord Stream 1 halen.

Russland kritiséiert d'Astelle vun der schweedescher Enquête

Russland huet de Fait, dass déi schweedesch Autoritéiten net weider ermëttele wäerten, iwwerdeems ferm kritiséiert. Et géif vill aussoen, dass d'Ermëttlungen op dës Manéier op en Enn kommen, huet et vum Kreml-Spriecher Dmitri Peskow geheescht. Hien huet ausserdeem kritiséiert, dass Russland bis haut keen Zougang zu iergendwellechen Erkenntnisser aus den Ermëttlunge kritt hätt.

Verschidden Theorien iwwer d'Auteure vun der Sabotage

Well bis haut, kaum Erkenntnisser aus den Ermëttlungen an deene jeeweilege Länner public gemaach goufen, gëtt den Ament virun allem iwwer Recherchen an Theorie vun investigative Journalisten diskutéiert. 3 dovu stounge bis ewell besonnesch am Fokus:

Den amerikanesche Journalist Seymour Hersh hat 5 Méint no den Uschléi behaapt, dass déi amerikanesch Marinn fir d'Explosioune responsabel wier. Taucher hätten am Kader vun engem Manöver vun der NATO Sprengstoff mat Zäitzünder un de Pipelinen ubruecht. Dem Hersh säin Artikel baséiert allerdéngs gréisstendeels op engem Zitat vum amerikanesche President Joe Biden aus dem Februar 2022. De Biden sot deemools, dass et am Fall vun engem russeschen Amarsch an der Ukrain keen Nord Stream 2 méi géif ginn. Déi eenzeg Quell, déi den Hersh nennt, ass eng onbekannt Persoun, déi "direkt Wësse" vum amerikanesche Virgoe soll hunn.

Eng aner Theorie, déi virun allem an Europa vill Opmierksamkeet krut, gouf am Mäerz 2022 publizéiert. Deemno sollen ukrainesch Staatsbierger hannert den Explosioune stiechen. D'Recherche fokusséiere sech hei op eng Seegel-Yacht, déi 3 Woche virum Tëschefall vun enger ukrainescher Persoun mat enger falscher Identitéit gelount gouf.

Hei stellt sech allerdéngs d'Fro, ob dëst mat Wësse vum ukrainesche Staat passéiert kéint sinn. Experte ginn dovun aus, dass, falls et sech ëm ukrainesch Staatsbierger gehandelt hätt, dës op eege Fauscht gehandelt hunn.

Déi drëtt grouss Theorie ass, dass Russland hannert dem Uschlag stécht. Esou wëllen den däitschen RTL an t-online erausfonnt hunn, dass et sech bei der Persoun, déi déi besote Yacht soll gelount hunn, ëm eng Fra mam Numm Diana handele soll. Dës soll op der Krim liewen. Ausserdeem hätt si op soziale Medie Fotoe gepost, op deene si a Russland ze gesinn ass. Ausserdeem soll si bei der Organisatioun vun de russesche Walen op der Krim gehollef hunn.

E méiglecht russescht Motiv, fir en Uschlag kéint Experten no e finanziellt sinn. Mam Stopp vun de Gasliwwerungen via Nord Stream 1, den 1. September 2022, hätt Russland nämlech géint seng Verflichtunge géigeniwwer senge westleche Vertragspartner verstouss. Esou hat zum Beispill Uniper eng Entschiedegung a Milliardenhéicht vum russesche Staatsbetrib Gazprom gefuerdert. Mat der Zerstéierung vun der Pipeline géifen dës Fuerderunge quasi hifälleg ginn.