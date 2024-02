De Salah Abdeslam, dee wéinst den Attentater zu Paräis a Bréissel zu liewenslaangem Prisong verurteelt gouf, gëtt vun der Belsch u Frankräich ausgeliwwert.

Wéi d'Affekotin vum Abdeslam, d'Delphine Paci der Noriichtenagence AFP matgedeelt huet, gouf de verurteelten Islamist e Mëttwoch aus senger Zell ofgeholl, fir u Frankräich ausgeliwwert ze ginn. De Salah Abdeslam, deen déi franséisch Nationalitéit huet, ass an der Belsch opgewuess an hat gefuerdert an och do seng liewenslaang Prisongsstrof ofzesëtzen.

Och d'Affekotin vum Abdeslam huet d'Ausliwwerung u Frankräich kritiséiert a se als "Verletzung vum Rechtsstaat" bezeechent. Déi belsch a franséisch Autoritéite géinge sech mat der Decisioun iwwer e valabelt Geriichtsurteel ewechzesetzen. A Frankräich dreet dem Salah Abdeslam iwwerdeem eng nei Isolatiounshaft.

No den Terrorattacken 2015 zu Paräis, bei deenen 130 Mënschen ëm d'Liewe koumen, war de Salah Abdeslam, deen eenzege vum responsabelen Terrorkommando, deen iwwerlieft hat. An deem Kontext war hie fir d'éischt a Frankräich zu liewenslaangem Prisong verurteelt ginn.

Dono gouf den Abdeslam an d'Belsch iwwerstallt, fir sech wéinst de Bréisseler Uschléi 2016 ze veräntwerten, bei deenen 32 Mënsche gestuerwe sinn. A béide Fäll hat sech d'Dschihadistemiliz Islamesche Staat zu den Attacke bekannt.

Eréischt d'lescht Joer waren den Abdeslam a säi Mat-Ugekloten, de Mohamed Abrini, wéinst "terroristeschem Mord" schëlleg gesprach ginn.