Nodeems Grindavik am November schonn emol huet missen evakuéiert ginn, späizt de Vulkan do an der Géigend zanter en Donneschdeg schonn nees Lava.

D'Lavafontäne waren därmoosse grouss, dass se souguer zu Reykjavik, gutt 40 Kilometer ewech, ze gesi waren. Live-Videobiller weise Stréim vu Lava, déi aus enger Spléck am Buedem austrieden, souwéi eng hell erliichten Dampwollek.

Den Ausbroch ass ronn fënnef Kilometer nërdlech vum 4.000-Awunner-Uert Grindavik geschitt. Den Uert war schonn den 11. November evakuéiert ginn. Et ass antëscht schonn den drëtte Vulkanausbroch op der Hallefinsel Reykjanes zanter dem 18. Dezember.

En Donneschdeg de Moie koum et dem Islands Meteorologisches Institut IMO no zu engem klengen Äerdbiewen nordëstlech vu Sylingarfell a kuerz drop hätt et am Gebitt eng Eruptioun ginn. Dës wier am selwechte Gebitt wéi den 18. Dezember. D'Vulkanspléck wier ongeféier dräi Kilometer laang.

D'Lavafontänen erreechen eng Héicht vun ongeféier 50 bis 80 Meter, den Damp ass bis op eng Héicht vun ongeféier dräi Kilometer an d'Luucht gaangen. am Verglach mam Ausbroch am Dezember, wier de Lavastroum awer méi kleng gewiescht.

Et ass dee sechsten Ausbroch insgesamt an Island bannent bal dräi Joer. Dee rezentsten war de 14. Januar, och an der Géigend vun Grindavik. Dës Kéier géif den Ausbroch méi gënschteg leien, et wieren nämlech keng Infrastrukture betraff.