Wéi schonn den Dag virdru geet et um Waldag am Pakistan mat der Gewalt weider. Bei zwou Attacke sinn op d'mannst siwe Sécherheetsbeamten ëmbruecht ginn.

Ronn 128 Millioune Mënsche waren en Donneschdeg am Pakistan opgeruff, en neit Parlament a véier Provënzversammlungen ze wielen. Schonn e Mëttwoch waren op d'mannst 28 Mënsche bei zwou Explosioune viru Büroe vu Presidentekandidaten ëm d'Liewe komm. Um Waldag selwer sinn op d'mannst siwe Sécherheetsbeamte bei zwou Attacken ëmkomm.

Zu Kulachi am Distrik Dera Ismail Khan am Nordweste vum Land goufe Sécherheetsbeamte wärend enger Patrull ugegraff, wéi et en Donneschdeg vun der pakistanescher Police heescht. Véier Polizisten an ee Vertrieder vun de Grenztruppe wieren dobäi ëmbruecht ginn, dräi weider Beamte vun de Police wieren iwwerdeem blesséiert ginn.

An der Provënz Balutschistan goufe bei enger Explosioun an der Géigend vun engem Walbüro an der Stad Lajja zwee Sécherheetsbeamten ëmbruecht an néng weiderer blesséiert. Iwwerdeem wieren an der Hafestad Gwadar duerch "kleng Explosiounen" zwee Mënschen ëm d'Liewe komm.

Iwwer 650.000 Membere vun der Arméi, paramilitäresch Forcen a Poliziste sollten d'Sécherheet bei de Walen an der vun enger Wirtschaftskris geploter asiatescher Atommuecht garantéieren. Am Ganzen hate sech bal 18.000 Kandidaten an den iwwer 90.000 Wallokaler opstelle gelooss.