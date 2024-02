E puer Milliounen Touriste kommen all Joer an de Laos. An et gëtt sech ëmmer méi erwaart. E kenge Problem gëtt et iwwerdeems mat der Kommunikatioun.

Am Kader vun engem Tourismus Projet am Kooperatiounsplang tëscht Lëtzebuerg an dem Laos, dee vun 2017 bis 2022 gelaf ass, huet d’Lëtzebuerger Kooperatioun um Vang Vieng Annexe vum Vientiane Province Technical College e Gebai finanzéiert, wou elo 150 Studenten d’Joer eng Ausbildung am Tourismus ofschléissen. Dësen Deel vun der Schoul gëtt och The Academy Training Hotel genannt. Nieft dem klassesche Klassesall ginn et hei nämlech och Hotelkummeren, net fir eng Rascht ze halen, mä hei léieren d’Studenten, wéi een d’Bett richteg mécht an d’Kummer esou presentéiert, dass d’Gäscht sech nach besser wéi doheem villen. An der Kiche gëtt da kache geléiert an d’Präsentatioun vum Teller, an duerno ass et un de Futur-Serveuren, de Plat anstänneg ze zerwéieren. Fir de Kooperatiounsminister Xavier Bettel net nëmmen eng Investitioun an e Land, mee och an hir Zukunft. An den Tourismus am Laos schéngt gutt ze klappen. 100 Prozent vun den Absolvente fannen eng Aarbecht. „D’Hoteler an d’Restauranten klappe sech scho bal ëm eis Studenten“, esou den Tony Donovan, Responsabele vun der Academy.

E grousse Problem bleift awer d’Sproochbarrière. Am Laos gëtt Laotesch geschwat an iwwert d’Land verdeelt ginn et nach eng ganz Partie Dialekter, wou ee sech ënnerteneen mol net richteg versteet. Wie seet englesch gëtt weltwäit geschwat, gëtt vum Géigendeel iwwerzeegt wann e bis am Laos ass. D’Laote ginn hiert Bescht a sinn hëllefsbereet, englesch léiere si hei awer net alleguer. Zemools an den Dierfer a méi klenge Stied leeft d’Kommunikatioun mat Hänn a Féiss, wann ee kee Latoesch kann. Dat ass natierlech och fir d’Laoten an der Tourismusbranche e Problem. Dobäi ass de Wëllen do, Englesch ze léieren.

„Laote si vun Natur aus immens gaaschtfrëndlech, immens frëndlech a Service-orientéiert, mee si sinn onheemlech schei an zimmlech zeréckhalend. Dacks gesi mir, dass eis Studenten Englesch gutt verstinn, a souguer Enseignanten, si hu gutt Englesch-Kenntnisser, mee se sinn immens schei an hunn Angscht, Feeler ze maachen an ausgelaacht ze ginn, wéinst engem Feeler, dee se maache kéinten“, erzielt eis den Tony Donovan.

Dofir ass et hinnen an der Academy och wichteg, de Studente Selbstvertrauen ze ginn. A schlussendlech géifen déi um Terrain dann awer séier fléissend ginn. „Schliisslech léiert ee Sproochen sou wéi sou am beschte, wann ee se schwätze muss.“

D‘Khampan huet hei an der Academy hir Ausbildung gemaach, fir elo als Serveuse ze schaffen. Si ass dankbar, dass dës Hotelschoul zu Vang Vieng opgemaach huet. Esou ka si net esou wäit vun doheem aus studéieren an huet elo eng Aarbecht fonnt an dat op laang Dauer. Si ass dankbar fir déi Chance, déi si hei duerch d’Academy krut.