Aktuell leeft nach e Kooperationsaccord bis 2027 vun 95 Milliounen Euro. Elo gouf et awer nach e bësse méi.

Um leschten Dag vu senger Visitt am Laos, huet den Ausseminister Xavier Bettel de Premierminister vum Laos getraff. Zesummen hu si sech op eng "kleng" finanziell Erhéijung vu scho finanzéierte Projete gëeenegt. Am Beräich vun der Educatioun gouf et en Zouschoss vun 2,46 Milliounen Euro. Esou, dass hei lo am Ganzen 11,46 Milliounen Euro zu Verfügung gestallt ginn. Méi genee geet et hei ëm d'Rule of Law. Esou soll d'Zesummenaarbecht tëscht der Uni.lu an der Uni am Laos verdéift ginn.

En Zouschoss gouf et awer fir d'Verbesserung vun der Gesondheetsversuergung. Hei gouf de Budget vun 32,4 Milliounen Euro op 35,8 Milliounen Euro erhéicht. Dës Sue sollen ënnert anerem genotzt ginn, fir a medezinesch Frigoen ze investéieren. Am Laos gëtt et nämlech e grousse Mangel u Bluttkonserven, well dës ënner anerem net kënnen stockéiert ginn. Ma Frigoen, déi scho fir de Covid-Impfstoff gutt funktionéiert hunn, sollen dann elo och am Laos fir den Transport an d'Lagerung vu Bluttkonserve genotzt ginn.

De Minister fir Kooperatioun gëtt sech domat zefridden an ass frou iwwert d'Progrèsen, déi een dës Woch am Laos gesinn huet. Mä och déi zwee Deputéierten, déi mat op der Visitt waren, ware positiv beandrockt. Souwuel de Sven Clement vun der Piratepartei wéi och de Gusty Graas vun der DP waren 2019 schonn am Laos op Besuch. Esou kann ee sech natierlech nach e bessert d'Bild vun der Entwécklung maachen.

"Et gesäit een, wou d'Suen higinn an dass se och hei ukommen", esou de Sven Clement. Et misst ee sech elo och op d'Sich maachen no neie Kooperatiounspartner oder ebe méi a bestoend Kooperatiounen investéieren. Wat déi enorm Inflatioun den Ament am Laos ugeet, sou hätt een net onbedéngt d'Mëttel d'Ekonomie am Land ze beaflossen. Do missten aner Mesurë geholl ginn. Lëtzebuerg soll awer weider säi Beitrag leeschte, fënnt den DP-Politiker Gusty Graas.

Ob et fir béid Deputéierten dann a 5 Joer rëm an de Laos geet, dat ass net gewosst.

Weider Detailer am Schreiwes vum Ministère

Xavier Bettel en visite de travail au Laos – Jour 4 (08.02.2024)

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Xavier Bettel, a effectué une visite de travail en République populaire du Laos du 5 au 8 février 2024.

Au programme de la dernière journée figurait la 15e Commission de Partenariat entre le Luxembourg et le Laos, qui a été co-présidée par Xavier Bettel et Khamjane Vongphosy, ministre de la Planification et de l'Investissement du Laos. La réunion a notamment permis de faire le point sur l'avancement des programmes du cinquième Programme indicatif de Coopération (PIC).

À l'issue de la Commission de Partenariat, les ministres Bettel et Vongphosy ont signé deux amendements aux accords relatifs au programme « Santé et nutrition » et au programme « État de droit, accès à la justice et bonne gouvernance ». Le budget du programme « Santé et nutrition » est ainsi augmenté de 3,3 millions d'euros, ce qui le portera à un total de 35,8 millions d'euros. Cette augmentation budgétaire prévoit, entre autres, la fourniture de réfrigérateurs spécialisés - produits au Luxembourg - à la Croix-Rouge laotienne afin de soutenir la chaîne du froid du sang au Laos. Un autre volet consistera à soutenir le Laos dans la réalisation d'études sur le secteur de la santé. Le programme « État de droit, accès à la justice et bonne gouvernance » est augmenté de 2,4 millions d'euros, avec notamment pour objectif de renforcer la coopération interuniversitaire entre l'Université du Luxembourg et l'Université nationale du Laos. Le budget total de ce programme s'élève donc à 11,4 millions d'euros.

À Vientiane, le ministre Bettel a également eu des réunions bilatérales avec le Premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith. Les discussions avec Sonexay Siphandone ont porté sur les relations bilatérales entre le Luxembourg et le Laos ainsi que sur la situation actuelle au Laos. Lors de la rencontre avec Saleumxay Kommasith, les ministres ont notamment échangé sur des sujets d'actualité internationale.

En signe de l'amitié de longue date entre le Luxembourg et le Laos, le ministre Bettel a par ailleurs remis des distinctions honorifiques à l'ancien ministre de la Santé du Laos, Ponmek Dalaloy, et à son homologue Saleumxay Kommasith. Lors de la remise des distinctions, Xavier Bettel les a remerciés pour leur contribution significative aux relations bilatérales entre le Luxembourg et le Laos qui a marqué de manière indélébile les liens entre les deux pays.

Enfin, Xavier Bettel a également effectué une visite de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université nationale du Laos, qui collabore depuis 2013 avec la Coopération luxembourgeoise et l'Université du Luxembourg pour renforcer l'État de droit à travers l'enseignement et la formation juridique. En présence du ministre de l'Éducation et du Sport du Laos, Phout Simmalavong, le ministre Bettel a eu un échange avec les étudiants bénéficiaires du projet, lors duquel il a souligné l'importance d'avoir un système juridique qui n'exclut personne : « Un système juridique solide est l'épine dorsale d'un pays. Si les droits de la population ne sont pas respectés de manière égale et si l'injustice est la règle, un pays ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi le travail réalisé à cette faculté est si important pour former la prochaine génération de juristes et lutter contre ces inégalités. »