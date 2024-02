En 32 Joer alen iranesche Staatsbierger hat géint 18.35 Auer en Donneschdeg den Owend an engem Zuch an der Schwäiz Geisele geholl.

Arméiert mat engem Messer an enger Aaxt hat hien an engem Regionalzuch op der Gare zu Essert-sous-Champvent 14 Passagéier an e Maschinist a seng Gewalt bruecht.

Nodeems, ouni Erfolleg, stonnelaang mam Mann verhandelt gouf, huet d'Police den Zuch géint 22.15 Auer gestiermt. Dobäi gouf den Täter erschoss. Dat huet d'Schwäizer Police matgedeelt. Wéi de Spriecher vun der Police, de Jean-Christophe Sauterel weiderhi matgedeelt huet, soll et sech beim Täter ëm en 32 Joer ale Mann aus dem Iran gehandelt hunn.

Op enger Pressekonferenz gouf vu Journalisten d'Fro gestallt, ob d'Dot e Lien mam Konflikt am Noen Oste kéint hunn. D'Autoritéite wollte sech allerdéngs net dozou äusseren.