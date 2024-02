Eng éischte Kéier zanter der Invasioun an der Ukrain huet de Wladimir Putin engem westleche Journalist e längeren Interview ginn.

Iwwer zwou Stonne laang huet de Wladimir Putin mam kreml-frëndlechen US-Talkmaster Tucker Carlson geschwat. Mat Bléck op den Ukrainkrich huet de Putin sech iwwerzeegt gewisen, deen ze gewannen. Nach an aner Länner anzemarschéieren, doru wier Russland net interesséiert, déi "russesch Menace" wier vun den NATO-Staaten erfonnt. Si wéilten der eegener Bevëlkerung eng "imaginär russesch Menace" virmaachen.

Eng Ausnam géif et allerdéngs. Bei der Fro, ob de Putin sech en Zenario kéint virstellen, Truppen a Polen ze schécken, do koum d'Äntwert: "Nëmmen am Fall, wa Polen Russland ugräift." Soss hätt Russland keen Interessi u Polen, Lettland oder anere Länner. "Wisou och?", war d'Géigefro. Et géif dem gesonde Mënscheverstand widderspriechen, sech op e "globale Krich" anzeloossen.

Un d'USA war et d'Opfuerderung, d'Ukrain dozou ze beweegen, ze verhandelen. Russland hätt Verhandlungen ni refuséiert an de Putin huet op den ukrainesche President Selenskyj verwisen, dee Gespréicher mam Kreml ofgeleent hätt. D'USA sollen him soen, et wier "Zäit sech un de Verhandlungsdësch" ze setzen.

Donieft huet de Putin am Interview betount, dem Weste géif et ni geléngen, Russland an der Ukrain "eng strategesch Néierlag" bäizebréngen. Dat wier senger Meenung no "per Definitioun onméiglech" an dat géing "nimools passéieren".

De kompletten Interview

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Den Tucker Carlson, e rietsen US-Talkmaster, war en Donneschdeg fir d'Gespréich mam Putin zu Moskau. Den Interview vun 127 Minutten ass an der Nuecht op e Freideg ausgestraalt ginn, op der Websäit vum Carlson an op der Plattform X. Et ass den éischte längeren Interview mat engem westleche Journalist zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain. E gouf als grousse Medien-Event annoncéiert.

De 54 Joer ale Carlson Tucker ass bekannt fir d'Verbreede vu Verschwörungstheorien a Falschmeldungen a gouf d'lescht Joer vum konservativen US-Sender Fox News entlooss. Dat no engem Sträit ëm Behaaptungen, dass d'amerikanesch Presidentiellen 2020 manipuléiert gewiescht wieren. Wann et ëm de Krich vu Russland géint d'Ukrain geet, ass de Carlson virun allem fir seng staark pro-russesch Positioun a seng Kritik un der ukrainescher Regierung bekannt. Den Interview mam Waldimir Putin ass deementspriechend ëmstridden. Aner Journaliste reprochéieren dem Carlson, seng Plattform fir d'Verbreede vu pro-russescher Propaganda zur Verfügung ze stellen.