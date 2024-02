Dat sot den Doktor an Direkter vum Maria Teresa Spidol am Laos.

D’Klinik Maria Teresa läit 80 Kilometer vun der laotescher Haaptstad Vientiane an ass eng vun de modernste Klinicken hei am Laos. Se gouf am Kader vu fréiere Kooperatiounsprojete vu Lëtzebuerg mat ronn 4 Milliounen US Dollar finanzéiert. Eng Hëllef, déi am Laos fir Changementer gesuergt huet.

D’Klinik huet Better fir 100 Patienten, gëtt awer aktuell ausgebaut, fir d'Kapazitéiten op 150 Better ze erhéijen. D'Klinik ass nämlech d'Ulafstell fir ronn eng 500.000 Leit, do kann et mol geschéien, dass een iwwerbeluecht ass an d'Patienten op zousätzleche Better am Gank musse logéiert ginn.

D'Ëmbauaarbechte si voll am Gaangen. D'Spidol kritt domat och e Laboratoire an en Service fir Schwangerschafte mat schwéierem Verlaf. Heivir goufe weider 4,6 Milliounen US-Dollar investéiert. Stand Januar 2024 si ronn 45 Prozent vun de Renovatiounsaarbechten ofgeschloss.

Dës weidere gouf elo nach e Budget vun der Lëtzebuerger Kooperatioun zur Verfügung gestallt, fir medezinesch Frigoen ze kafen. Heimat solle méi Bluttkonserve kënne gelagert ginn. Den Ament huet de Laos nämlech e richtege Mangel u Bluttreserven, well een dës net op laang Dauer stockéiere kann.

Dat asiatesch Land huet awer och ëmmer nach mat Honger an Ënnerernierung ze kämpfen. Dëst betrëfft ronn en Drëttel vun de Kanner. Dofir finanzéiert d'Lëtzebuerger Kooperatioun e Projet zesumme mat heemeschen Hëllefsorganisatiounen an der Caritas. A 37 Dierfer gëtt zesumme mat Mammen an hire Kanner Geméis ugebaut an Aktivitéite gebueden. Zil ass et, de Fraen bäizebréngen, wéi ee Geméis esou ubaut, dass et och bei extremer Dréchent an Iwwerschwemmungen iwwerlieft. D'Geméis gëtt dann zesumme mat Räis esou verschafft, dass eng besonnesch gehaltvoll Moolzecht entsteet. Esou wëll ee mat wéineg Mëttele géint d'Ënnerernierung ukämpfen.