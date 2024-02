An der Géigend vun der Stad Rafah am Süde vun der Gazasträif goufen et e Samschdeg de Moie Bombardementer vun der israeelescher Arméi.

Den israeelesche Premierminister Benjamin Netanyahu hat d'Evakuatioun vun där Stad ordonéiert, an där sech aktuell iwwert d'Hallschent vun der Populatioun vu Gaza ophält, 1,3 Millioune Mënschen an deels desolate Konditiounen. De Gros vun hinnen ass aus aneren Deeler vun der Gazasträif dohi geflücht. Rafah läit direkt un der Grenz mat Ägypten. En internationalen Appell fir eng Waffepaus huet Israel vehement zréckgewisen. E Spriecher vum Premierminister sot um US-Sender Fox News: "Wann Israel vun der internationaler Communautéit d'Hänn gebonne kritt, oder mir den Drock vun der Hamas forthuelen, da gëtt dat eng Aluedung fir méi Terrorismus weltwäit." Hei an der Stad gëtt um Samschdeg op en neits fir e Waffestëllstand a Gaza demonstréiert. Den Organisateur Comité pour une paix juste au proche orient fuerdert ënnert anerem en Enn vun den US-amerikanesche Militärhëllefen un Israel, an datt d'EU Drock op Israel mécht, fir eng Wafferou an eng Friddensléisung.