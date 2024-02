De Christian Horner war um Freideg wéinst dem Reproche vun deplacéiertem Behuelen 8 Stonne laang vun engem Affekot befrot ginn.

Um Enn gouf et awer nach kee Resultat an där Affär, sou brittesch Medien. Et kéint nach Wochen daueren, heescht et.

Red Bull Racing, ma och d'Mammegesellschaft Red Bull, déi dës Enquête lancéiert hat, hunn de Virgank net kommentéiert.

De Britt Christian Horner, deen zënter 2005 Teamchef ass, huet de Virworf ofgestridden.