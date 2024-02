Nodeems Israel ugekënnegt hat, eng Buedemoffensive an der Stad Rafah ze plangen, gouf e Samschdeg schonn aus der Loft ugegraff.

Dat nach ier d'Stad un der ägyptescher Grenz, wéi vun Israel ordonéiert, konnt evakuéiert ginn.

Rafah ass dräi mol esou grouss wéi d'Stad Lëtzebuerg, ma den Ament hale sech do 10 mol esou vill Leit op, wéi bei eis an der Haaptstad wunnen.

Den israeelesche Regierungschef Benjamin Netanyahu huet verséchert, dass seng Arméi e séchere Korridor fir d'Evakuéierung vun den Ziviliste wéilt en place setzen.

E Samschdeg sot den Netanyahu an engem Interview mam US-Sender ABC News "Mir schaffen en detailléierte Plang aus". Hien huet betount, Israel wier an "dëser Ugeleeënheet net liichtfankeg". D'Gebidder am Norde vun der Gazasträif kéinten no de schwéiere Kämpf mat der Hamas elo nees als sécher Plaze fir d'Zivilpopulatioun genotzt ginn, huet den Netanyahu gemengt.

Am Interview mat ABC News huet den israeelesche Ministerpresident Benjamin Netanyahu nach betount, d'Victoire wier scho ganz no. "Mir wäerten et packen. Mir wäerten och de Recht vun den Hamas-Bataillounen zerstéieren an déi lescht Bastioun Rafah anhuelen".

Kritik vun ONGen

Well déi wéineg Hëllefsgidder den Ament awer haaptsächlech iwwert déi ägyptesch Grenz ukommen, kritiséieren ONGen, dass d'Leit am Norden an nach méi schlëmme Konditioune misste liewen ewéi bis ewell am Süden. Wa si dann iwwerhaapt all bis dohinner kéinten evakuéiert ginn. Dobäi kënnt, dass den Norden duerch d'Kämpf komplett zerstéiert gouf.

Nodeems eng ganz Rei EU-Länner Israel virun enger Offensive zu Rafah gewarnt hunn, huet elo och den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell op en neits vun enger humanitärer Katastroph geschwat. Diplomatesch Verhandlunge wieren den eenzege Wee fir e "Massaker", wéi hie sot, ze verhënneren.

Tunnel entdeckt

Déi israeelesch Arméi an de Geheimdéngscht mellen, dass an der Gazasträif ënnert dem Sëtz vum UN-Hëllefswierk fir Palästinenser, UNRWA, en Tunnel vun der Hamas entdeckt gouf. Dat hunn déi israeelesch Autoritéiten an engem offizielle Schreiwes matgedeelt.

D'Elektresch, dat fir de 700-Meter-laangen Tunnel genotzt gouf, soll mat deem vum UNRWA-Sëtz verbonne sinn. Dorausser schléisst Israel, dass den Tunnel "vun der UNRWA mat Elektresch versuergt gouf".

Den israeeleschen Ausseminister Israel Katz fuerdert dowéinst de Récktrëtt vum Chef vum UN-Hëllefswierk, dem Philippe Lazzarini.

De schwäizereschen an italieeneschen Diplomat huet d'Virwërf vu sech gewisen an op der Plattform X geschriwwen, hie wéisst näischt vun esou engem Tunnelsystem ënnert dem UNRWA-Sëtz. Eng onofhängeg Enquête sollt d'Faite klären.