D'Presidentschaftswalen an den USA am November beschäftegen elo schonn d'Welt.

An engem Reuters /Ipsos-Sondage Enn Januar louch den Donald Trump 6 Prozentpunkte virum aktuelle President Joe Biden. Den Trump koum op 40 Prozent, de Biden op 34. Erausstécht awer och an deem selwechte Sondage, dass 18 Prozent vun deene Jonken net wiele wéilten, wa se just de Choix hätten tëscht Biden oder Trump. Vill sinn es midd mam Zweeparteiesystem. Iwwerdeems sinn den Demokrat Biden an de Republikaner Trump prett fir en neien Duell. D'Gewerkschaft vun der Autosindustrie an den USA huet ronn 1 Millioun Memberen a si huet sech fir den Joe Biden entscheet. 580.000 vun deene Membere si mëttlerweil pensionéiert. D 'Kandidate sinn allebéid op si zougeschnidden.

Nach gutt aacht Méint wäert een elo nach kënne Frechheeten a Plattitüde vun zwee ale Männer nolauschteren an dann hunn d 'USA erëm eng Kéier en neien ale President. Landeswäit Ëmfroen elo soen net vill aus iwwert e Walresultat am Hierscht, dat erëm eng Kéier an e puer wéinege sougenannte Battleground States dierft decidéiert ginn. Wat awer ëmmer méi däitlech gëtt, ass, dass vill Jonker déi zwee Kandidate midd sinn.

D'Danielle Vinson, Politologin vun der Fruman University: "Ech mengen déi Biden-Trump-Middegkeet ass ganz reell. Politikwëssenschaft beleet dat. Ville Leit am Land geet et esou an et wäert sech nach verschlëmmeren, wann den Trump d'Nominatioun bei de Republikaner gewënnt. Dat kéim him awer zegutt, well seng Sympathisante si méi enthusiastesch."

Nach ass déi 52 Joer al Nikki Haley an der Course op der Säit vun de Republikaner, wa géint den Donald Trump och effektiv ouni Chance. Et leeft eraus op e Rematch tëschent engem Trump, deen ze al ass a géint d'Verfassung verstouss huet an engem Biden, deen ze al ass an Nimm verwiesselt.