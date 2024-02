No schlëmme Loftugrëff aus der Gazasträif ass et der israeelescher Arméi gelongen, zwou Geiselen aus der Gewalt vun der Hamas ze entbannen.

Zesumme mat der israeelescher Arméi, dem Geheimdéngscht Schin Bet an der Police gouf den Asaz "gëllen Hand" erfollegräich koordinéiert, erkläert d'Arméi um Méindeg. De Regierungschef Benjamin Netanjahu huet duerno erkläert, dass Israel "keng Geleeënheet ausléisst", fir déi ronn 100 weider Geiselen an der Gazasträif heem ze bréngen.

Ënnert de Geiselen, déi elo gerett goufen, sinn de 60 Joer ale Fernando Simon Marman an de 70 Joer ale Louis Har. Déi zwee israeelesch-argentinesch Männer waren de 7. Oktober zesumme mat dräi weidere Familljemembere vun der Hamas aus dem Kibbuz Nir Jitzchak entféiert ginn.

No der Rettung goufen déi zwee an e Spidol bei Tel Aviv bruecht, wou de Schwoer vum Louis Har, den Idan Bejerano, vun deem Ament, an deem si sech erëm gesinn hunn, erzielt. Et goufe "vill Tréinen, Ëmarmungen, net vill Wierder". D'Famill huet eng haart an ustrengend Zäit hannert sech. "Haut si mir frou, mee mir hunn nach net gewonnen. Et ass just e weidere Schratt, fir och all déi aner heem ze bréngen", seet de Bejerano.

De Militärkorrespondent vun der "Times of Israel", den Emmanuel Fabian, huet eng éischt Foto vun de befreite Geisele mat hire Familljen op X verëffentlecht.

First image of Fernando Simon Marman and Norberto Louis Har after their rescue by Israeli special forces from Hamas captivity in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/cq8YhY8m6i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 12, 2024

Dem Spriecher vun der Arméi Daniel Hagari no huet de speziellen Asaz an der Nuecht op e Méindeg um 1.49 Auer (lokal Zäit) ugefaangen. D'Arméi hätt dësen "zanter enger Zäit geplangt" a schwätzt vun enger "komplexer Rettungsaktioun". D'Spezialunitéit huet déi zwee Männer aus der zweeter Etage vun enger Wunneng befreit, wou si vun arméierten Terroriste festgehale goufen. Dräi Terroriste sinn dobäi ëm d'Liewe komm.

Beim Ugrëff vun der Hamas de 7. Oktober waren israeeleschen Informatiounen no ronn 1.160 Mënschen ëmbruecht an 250 Geiselen entféiert ginn. Neisten Zuele vun der AFP no ginn ëmmer nach 130 Geiselen an der Gazasträif festgehalen, dorënner 15 Fraen an zwee kleng Kanner. 30 Mënschen dovu sollen dout sinn.

Spéider huet de Geheimdéngscht Fotoen aus der Kommandozentral verëffentlecht. Dorop ze gesinn, sinn ënnert anerem de Premierminister Benjamin Netanyahu an de Verdeedegungsminister Yoav Gallant.

The Shin Bet releases photos from its war room during the dramatic hostage rescue last night in southern Gaza's Rafah.



The command center from which the operation was managed was crowded overnight, with the head of the security agency, IDF chief of staff, police commissioner,… pic.twitter.com/hJBBtUmkFP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 12, 2024

Bis elo goufen 112 Geisele fräigelooss: 33 Mannerjäreger, 49 Fraen an 30 Männer. 105 Geisele koume wärend enger Wafferou vun enger Woch am November fräi, dorënner zwou Schwëstere vum Fernando Marman a seng 17 Joer al Niess Mia Leimberg.