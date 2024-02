Iwwerdeem plangt Israel eng Buedemoffensiv zu Rafah.

Den internationalen Drock op Israel an d'Hamas, fir eng Waffepaus an d'Fräiloosse vu Geiselen ze negociéieren, gëtt méi grouss. Den Direkter vum amerikanesche Geheimdéngscht soll haut zu Kairo ukommen fir Gespréicher iwwert den Austausch vun israeelesche Geiselen. Den israeelesche Premier Benjamin Netanjahu huet seng Arméi gedoen, sech op eng Buedemoffensiv op d'Stad Rafah ze preparéieren. Hei liewen den Ament ronn 1,4 Millioune Palestinenser, also méi wéi d'Hallschent vun der Gesamtpopulatioun vun der Gaza-Regioun. De Gros dovun si virun de Bommen am Norde vun der Gaza-Sträif geflücht.

Israel soll proposéieren Zivilisten am Süde vun der Gaza-Regioun an Zelt-Stied ënnerzebréngen. Wéi de Wall Street Journal schreift, solle 15 Lager mat all Kéiers ronn 25.000 Zelter opgeriicht ginn, dat fir d'Leit aus Rafah z'evakuéieren. Hei ware bis ewell honnertdausende Leit ënnerkomm, déi virum Krich am Norde vun der Regioun geflücht waren. Israel plangt awer elo och eng Buedemoffensiv zu Rafah. Dat wier néideg fir d'Hamas ee fir alle Mol ze zerstéieren, heescht et aus Israel.