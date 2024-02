D'EU-Kommissioun kënnt de Baueren weider e bëssen entgéint an huet um Dënschdeg eng partiell Derogatioun fir dëst Joer decidéiert.

D'Terrainen mussen deemno net ganz brooch leie gelooss gi, mee kënne fir gewëss Aktivitéiten nach bentozt ginn, ewéi fir d'Planze vu Produiten, déi Stéckstoff bannen. Als Beispill gi Lënsen an Ierbesse genannt. Weider war virgesinn, datt Bauere siwe Prozent vun hiren Terraine misste brooch leie loossen, fir finanziell Hëllef vum gemeinsamen Agrarbudget vun der PAC ze kréien. Elo soll et bei véier Prozent bleiwen. D'Iddi, fir Terrainen an der Landwirtschaft brooch leien ze loossen, ass, fir d'Biodiversitéit ze preservéieren, an dem Buedem z’erméiglechen, sech ze regeneréieren.

Déi lescht Wochen a Méint hu Baueren uechter Europa géint eng Rei Virschrëften vun der EU protestéiert, dorënner eben déi, iwwert d’Terrainen, déi brooch musse leien.