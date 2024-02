Den aktuellen Direkter vu Luxembourg for Finance (LFF), den Nicolas Mackel, soll neien Ambassadeur bei der EU zu Bréissel ginn.

Déi Informatioun vum Luxemburger Wort krut RTL vun enger gutt informéierter Quell confirméiert. Den Nicolas Mackel géif nächste Summer d'Sylvie Lucas, un der Spëtzt vun der Représentation permanente zu Bréissel ofléisen, wann d'Personalkarussell vun der Diplomatie dréint.

Den Nicolas Mackel gouf 2013 vum deemolege Finanzminister Luc Frieden zum CEO vun LFF ernannt, wou hien de Fernand Grulms ersat hat. De Luc Frieden hat deemools gesot, hie wéilt d'Promotionsagence fir de Finanzsecteur, déi zesumme mam Privatsecteur gegrënnt gouf, méi enk un de Ministère bannen. Zanterhier huet den Nicolas Mackel d'Interêten vun der Lëtzebuerger Finanzplaz no bausse vertrueden a Reklamm gemaach. Ënnert anerem duerch d'Participatioun u Konferenzen am Ausland an als Interview-Partner an der auslännescher Press.

Den Nicolas Mackel ass Beruffsdiplomat. Éier hie Chef vun LFF gouf, war hien Generalkonsul zu Shanghai an huet op der Ambassade zu Washington geschafft. Do virdru war hien schonn emol fënnef Joer op der Représentation permanente zu Bréissel. De Jurist, deen op europäescht Recht spezialiséiert ass, huet um europäesche Geriichtshaff geschafft, éier hien an d'diplomatesch Karriär gaangen ass.