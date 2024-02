Wéi d'Geriicht matdeelt, verstéisst d'Gesetz an de belsche Regiounen Flanderen a Wallonie net géint d'Reliounsfräiheet.

D'Gesetz vun 2019 gesäit nämlech vir, datt an den zwou gréisste belsche Regiounen all d'Déiere musse gedéit ginn, éier si geschluecht ginn. Domadder wier e rituellt Schluechten, bei deem d'Déier bei vollem Bewosstsinn ass, net méi méiglech.

Dem Geriicht no ass et déi éischte Kéier, datt sech d'Riichter hu misste mat der Fro befaassen, ob Déiereschutz en Afloss op d'Reliounsfräiheet huet. Muslimesch an och jiddesch Persounen hate géint d'Gesetz geklot, well et hinnen no doduerch däitlech méi schwéier gëtt, fir esou ze schluechten, wéi hir Relioun dat virgesäit. A béide Relioune gëlle ganz änlech Reegelen, déi den Doud vun engem Déier duerch Ausbludde virgesinn.

Zanter 1986 gouf et dowéinst och eng Ausnamereegelung fir Déieren, déi fir d'Iesse vu Judden a Moslemen geschluecht goufen. Ma zanter 2019 läit d'Wuel vum Déier net méi um Level vun der belscher Regierung, mä an der Zoustännegkeet vun de Regiounen. Mat dëser Verännerung hunn d'Wallonie a Flanderen dës Ausnam och gekippt. An der Regioun ëm d'Haaptstad Bréissel ass et awer nach weider erlaabt.

An der Erklärung vum Geriicht heescht et, datt "de Schutz vum Wuel vum Déier en ethesche Wäert duerstellt, deen an der moderner demokratescher Gesellschaft u Bedeitung gewënnt". Weider Argumentéieren d'Riichter, datt déi zwou Regiounen zwar d'Schluechten ouni Déidung verbueden hunn, een awer eng Alternativ virgesäit. Esou kann d'Déier och just fir eng gewëssen Zäit ageschlof ginn, esou datt den Doud net duerch d'Déidungsmëttel, mä eben duerch d'Schluechten an d'Ausbludde selwer antrëtt, wéi et a béide Relioune virgesinn ass.

Rituellt Schluechten ass a ville Länner an der EU verbueden, wat e Geriichtsurteel vum Europäesche Geriichtshaff 2020 confirméiert huet. Zu Lëtzebuerg ass dëst Gesetz 1995 a Kraaft getrueden. Fleesch fir déi reliéis Communautéite gëtt dowéinst am Grand-Duché ganz dacks aus dem Ausland importéiert. An Däitschland an a Frankräich ass et u sech och net erlaabt, Déieren, déi net gedéit sinn, ëmzebréngen, andeem een hinnen d'Guergel duerchschneit. A béide Länner ginn et awer Ausnamereegelunge respektiv Oplagen, déi streng kontrolléiert ginn.