D'Kaja Kallas a weider Membere vu Regierunge vun de baltesche Länner ginn elo offiziell vu Russland gesicht.

Wéi de Kreml-Spriecher Dmitri Peskow en Dënschdeg matgedeelt huet, wier de Grond fir dëse Schratt, datt Russland all de Betraffene "feindlech Handlungen" virwërft. De litauesche Kulturminister Simonas Kairys, deen och op der Lëscht steet, huet Russland virgeworf, eng eege Versioun vun der Geschicht "wäit ewell vu Fakten a Logik" schreiwen ze wëllen.

Russland sicht ranghéich Politiker aus Nopeschlänner

De russeschen Inneministère huet rezent eng Lëscht mat Persounen, déi gesicht ginn, verëffentlecht. Dorobber stinn eben d'Kaja Kallas an den Simonas Kairys, ma och den estesche Staatssekretär Taimar Peterkop. Déi estesch Regierungscheffin, vun där och eng Foto publizéiert gouf, gëtt wéinst enger "Strofdot" gesicht, déi awer an der éischter Fassung vun dëser Lëscht net méi genau erkläert gouf.

De Kreml-Spriecher Peskow huet dunn Detailer ginn. "Dat si Leit, déi feindlech Handlunge géintiwwer der historescher Erënnerung a géint eis Land ausféieren". Hinne gëtt virgeworf, datt si Denkmaler, déi fir déi sowjetesch Zaldoten opgeriicht goufen, zerstéieren. "Verbrieche géint d'Gedenken un d'Befreier vun der Welt vun den Nazien a vum Faschismus musse bestrooft ginn. Dat ass eréischt den Ufank", sot d'Maria Sacharowa aus dem russeschen Ausseministère.

Zanter Onofhängeg verschlechtere sech Bezéiungen

D'Bezéiungen tëscht Estland, Lettland a Litauen, alles fréier Sowjetrepublicken, a Russland sinn zanter der Onofhängegkeet vun den dräi Staaten ugespaant. Déi russesch Invasioun vun der Ukrain huet d'Situatioun dann nach eng Kéier verstäerkt. Déi dräi baltesch Staate fäerten nämlech, datt Russland och si an d'Viséier kéint huelen. Déi dräi Länner hu scho russesch Diplomate wéinst dem Krich an der Ukrain aus dem Land gehäit.

Moskau hat scho virun engem Joer déi diplomatesch Bezéiunge mat Tallin zeréckgeschrauft a säin Ambassadeur zeréckgeruff. De Kreml huet am selwechten Ament och Estland an der Regierungscheffin Kallas, déi zanter 2021 um Posten ass, "komplett Russefeindlechkeet" virgehäit.

Déi dräi Staaten, déi u Russland respektiv déi russesch Exklav Kaliningrad grenzen, warne scho méi laang virun de militäreschen Ambitioune vum Kreml. Am Januar hunn déi dräi Staaten en Accord ënnerschriwwen, fir zesummen eng Verdeedegungsanalag un de Grenze mat Russland an dem Belarus opzeriichten.

Russland a baltesch Staaten hunn eng aner Vue op déi gemeinsam Geschicht

Fir d'Leit, déi an den dräi Länner liewen, ass d'Vergaangenheet eng aner, wéi se a Russland erzielt gëtt. Wärend Russland d'Sowjetarméi als Helden feiert, si si fir d'Letten, d'Esten an d'Litauer eng Occupatiounsmuecht. Hirer Gesicht no goufe si nämlech vun der Sowjetunioun occupéiert. Dës Usiicht ass Russland no awer eng "Verfälschung vun der Geschicht" wat am Land, dat vum Putin gefouert gëtt, eng Strofdot ass.

"De Regime [zu Moskau] mécht, wat et ëmmer mécht: Et probéiert, d'Fräiheet z'erstécken an seng eege Versioun wäit ewech vu Fakten a Logik ze kreéieren", esou de litauesche Kulturminister Kairys géintiwwer der AFP.

An den dräi baltesche Länner stinn honnerte vu Krichsdenkmäler aus der Sowjetzäit. Laang goufe mat dëse Stauen awer éischter de Geck gemaach, wéi datt ee se bekämpft hätt. Zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain huet sech d'Stëmmung an der Populatioun awer gedréint an et beméit ee sech ëmmer méi, se ze zerstéieren oder ewechzehuelen.