E Méindeg war e d'Feier am gréisste Fräizäitpark vu Schweden "Liseberg" ausgebrach.

D'Pompjeeë konnten d'Feier um Dënschdeg zwar ënner Kontroll bréngen, awer net ganz läschen. "Mir hunn déi Beräicher ofgesicht, déi mir erreeche konnten, déi mir als sécher agestuuft hunn", huet de Per Nyqvist vun de Göteburger Rettungsekippen op enger Pressekonferenz erkläert. D'Persoun, déi vermësst gëtt, konnt dobäi allerdéngs nach net fonnt ginn.

Um Dënschdeg koum dunn d'Informatioun vun de Rettungsdéngschter, dass et weiderhin Schwelbränn a Flamen bannent dem Gebai ginn. De Bedreiwe vum Park huet iwwerdeems matgedeelt, dass d'Feier um Méindeg wuel dobaussen ausgebrach wier, wou grad déi nei Attraktioun Oceana Waterworld gebaut gëtt. Vun do aus hätt sech d'Feier dunn an d'Gebai gefriess. Mam Waasserpark sollt de Fräizäitpark ausgebaut ginn an nach dëst Joer seng Ouverture feieren.

De Leeder vun der Bauentreprise NCC, den Niklas Sparw, betount um Dënschdeg, dass et nach ze fréi ass, fir eppes iwwert d'Ursaach vum Brand ze soen. Et wier "eng uerdentlech Enquête néideg, éier mir doriwwer spekuléieren, wat geschitt ass", seet hien.

D'Police huet eegenen Informatiounen no eng Enquête wéinst Verstéiss géint Aarbechtschutzbedéngungen an d'Weeër geleet. 16 Mënsche waren nom Brand an der Klinick behandelt ginn. Sechs weiderer goufen direkt op der Plaz versuergt.

Videoen op X weisen deen Ament, wéi d'Waasserrutschen duerch de Brand zerstéiert goufen.