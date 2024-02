Den Nordoste vun den USA ass vun engem schlëmme Schnéistuerm getraff ginn, dee fir Repercussiounen am Fluchtrafic an op de Stroosse gesuergt huet.

Der Internetsäit Flight Aware no goufe ronn 1.220 Flich gestrach. Um Fluchhafe La Guardia zu New York, vun deem just Flich an d'USA fortginn, sinn 43 Prozent vun de Verbindungen ausgefall. Ganz änlech gesäit et op den internationale Fluchhäfen JFK an Newark, wéi och an deem vun New Jersey aus.

A verschiddenen Deeler vun New York sinn tëscht zwee a fënnef Zentimeter Schnéi pro Stonn erofkomm. Dowéinst hunn an der Metropole och vill Schoulen hir Diere missten zouloossen. D'Populatioun gouf iwwerhaapt opgeruff, fir op den Auto ze verzichten, dowéinst goufen och méi Verbindunge mam ëffentlechen Transport ugebueden.

Nieft dem ville Schnéi huet awer och de Wand, mat Vitesse vu bis zu 64 Kilometer an der Stonn, dozou bäigedroen, datt d'Autoritéite séier reagéiert an de Bierger vun onnéidege Deplacementer ofgeroden hunn.

An de méi ländleche Regioune koum et esouguer zu de Situatiounen, datt Dierfer vun der Baussewelt ofgeschnidde goufen. De Schnéi koum deelweis an esou staarke Massen, datt d'Déngschter, déi en ewechraume sollten, net nokoumen. An der Gemeng Hamton Township (New Jersey) sinn de Meteorologen no 33 Zentimeter Schnéi gefall, zu Chester (New York) der nach 28. De Prognosen no soll de Schnéistuerm wieder à Richtung Süden zéien.