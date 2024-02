Nodeems de Republikaner George Santos aus dem Parlament ausgeschloss gouf, huet sech en Demokrat an de Walen duerchgesat.

Den Demokrat Tom Suozzi huet de fréiere republikanesche Sëtz fir sech entscheet a sech géint domat géint d'Republikanerin Mazi Philip duerchgesat. D'Walen waren an engem klenge Bezierk vun New York.

Am Walkampf huet de Suozzi verschidde republikanesch Themen ugeschwat. Dorënner huet hien zum Beispill eng méi streng Grenzpolitik gefuerdert a wëll et de Riichter méi einfach maachen, kriminell Verdächteger an Untersuchungshaft ze huelen.

D'Wale waren noutwänneg nodeems de Republikaner George Santos aus dem Parlament ausgeschloss gouf. Hien hat nämlech a senger Biografie gelunn an ass wéinst Bedruch ugeklot. D'Walresultat ass e wichtege Gewënn fir d'Demokraten, well d'Majoritéit vun de Republikaner elo op 219 zu 213 Stëmmen erof gaangen ass.

An enger Ried huet de Suozzi no de Walen dovu geschwat, wéi wichteg et ass, dass d'Parteien zesumme schaffen: "Et ginn esouvill Onstëmmegkeeten an eisem Land, wou d'Mënschen net emol matenee schwätze kënnen. Alles wat se maachen, ass sech géigesäiteg unzebrëllen. Dat ass net d'Äntwert op d'Probleemer, déi mir hunn. D'Äntwert ass, ze versichen, d'Mënschen zesummenzebréngen, an eng gemeinsam Basis ze fannen."