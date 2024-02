D'Representantenhaus wëll den Inneminister Alejandro Mayorkas vu sengem Amt ofsetzen.

Iwwert déi lescht Méint ass nämlech eng rekordverdächteg Zuel u Migranten iwwert d'mexikanesch Grenz illegal an d'USA komm. De Vott war mat 214 zu 213 Stëmmen allerdéngs hauchdënn ausgefall an am Senat, wou d'Demokraten d'Majoritéit hunn, wäert d'Prozedur scheiteren. Et bréicht eng Majoritéit vun zwee Drëttel.

Vill Kritiker gesinn an deem ganze Prozess e Manöver en Vue vun de Walen. Och den Joe Biden kritiséiert den Impeachment vu sengem Minister.

D'Republikaner wëllen d'Migratiounspolitik zu engem Haaptsujet an de Presidentschaftswalen an an de Kongresswalen am November maachen. Mee net nëmmen den Donald Trump, och Perséinlechkeete wéi den Elon Musk, selwer e Migrant, kritiséieren d'Migratiounspolitik vum aktuelle President Biden.

Si geheien dem Demokrat Mayorkas vir, fir déi däitlech Hausse vun den illegalen Areesen an d'USA responsabel ze sinn. Him gëtt "Broch vum ëffentleche Vertraue" a "systematesch Verweigerung" vun den Awanderungsgesetzer reprochéiert.

Virdru war et just eng Kéier an der Geschicht vun den US en Impeachment géint e Member vum Representantenhaus ginn. 1876 sollt de Krichsminister William Belknap ofgesat ginn, ass awer net geschitt. Deemools ass et allerdéngs ëm schwéier Virwërf wéinst Korruptioun gaangen an net ëm politesch Meenungsverschiddenheeten.