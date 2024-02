Nom Urteel am Joer 2021 ass de fréiere franséische President am Prozess ëm d'Käschte vu senger Presidentschaftscampagne 2012 an Appell gaangen.

Den Nicolas Sarkozy gouf e Mëttwoch vum Appellsgeriicht zu Paräis zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat 6 Méint op Sursis verurteelt. De fréiere President war schonn 2021 an éischter Instanz zu engem Joer Prisong verurteelt ginn. D'Prisongsstrof gëtt amenagéiert, sou datt den 69 Joer ale Politiker net onbedéngt déi ganz Dauer vun der Strof hanner Gitter muss. Hannergrond sinn d'Depensë bei der Presidentschaftscampagne aus dem Joer 2012, déi de legale Kader ëm dat Duebelt iwwerschratt haten. D'Geriicht huet festgehalen, datt de Sarkozy iwwer d'Depassementer Bescheed wosst. D'Strof ass manner héich ewéi an éischter Instanz, wou eng Strof vun engem Joer Prisong ouni Sursis gesprach gi war. Obschonn de fréiere President deemools 43 Milliounen Euro - erlaabt si maximal 22,5 Milliounen Euro - a seng Campagne gestach hat, hat de Sarkozy d'Wal géint säi sozialistesche Géigner François Hollande verluer. De Prozess dréit den Numm Bygmalion-Affärass an ass no der Eventagence benannt, déi d'Walkampf-Evenementer vum Nicolas Sarkozy organiséiert hat. Nom Urteel e Mëttwoch huet de Sarkozy annoncéiert, a Cassatioun ze goen. Nieft dem Prozess wéinst senger Campagne fir d'Presidentiellen 2012 huet de fréiere Staatschef nach wéinst aneren Affäre mat der Justiz ze dinn. Hie war vun 2007 bis 2012 President vu Frankräich.