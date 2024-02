Den Amazonas, dee jo iwwer 10% vun der weltwäiter Biodiversitéit ausmécht, ass e wichtege Facteur fir d'Stabilitéit vum globale Klima z'erhalen.

De wichtegsten Reebësch op der Welt ass enger ganzer Partie u Belaaschtungen ausgesat, déi schonn am Joer 2050 zu engem groussflächegen Zesummebroch vum Ökosystem féiere kéint, heescht et an enger neier Etüd e Mëttwoch, déi virun schlëmme Suitten fir d'Regioun an déi ganz Welt warnt.

Den Amazonas, dee jo iwwer 10% vun der weltwäiter Biodiversitéit ausmécht, ass e wichtege Facteur fir d'Stabilitéit vum globale Klima z'erhalen, dat well hei ronn zwee Jorzéngten un Kuelendioxidemissiounen gespäichtert ginn, déi jo bekanntlech eise Planéit méi erwärmen.

Ma de Stress duerch d'Ofholzen, Dréchent, Bränn an ëmmer méi héijen Temperaturen hunn den Amazonas geschwächt a kann dohier net méi sou gutt dem Stress standhalen. Wëssenschaftler warnen elo, dass dëst e sougenannte "Kipp-Punkt" ausléise kéint, deen den Ökosystem an den nächste Jorzéngent änner kéint, an dat esou, dass et irreversibel ass.

An der neister Etüd, déi an der Fachzeitung "Nature" publizéiert gouf, schätzt e Grupp vun internationale Wëssenschaftler, dass bis 2050 tëscht 10 a 47% vum Gebitt am Reebësch Stress ausgesat wier, deen dann zu grousse Verännerungen am Ökosystem féiere kéinten.

Sou kéint dëst dozou féieren, dass den Amazonas de gespäicherten Kuelendioxid net méi ophëlt a souguer ofgëtt, wat natierlech de globale Klimawandel undreift a souguer weider verstäerkt.

"Mir kommen engem potenziell groussraimege Kipp-Punkt a mir si méiglecherweis méi no drun (souwuel op lokalem Niveau, wéi och beim gesamte System), wéi mer bis elo geduecht hunn", sou den Haapt-Auteur Bernardo Flores vun der Universitéit Santa Catarina zu Florianopolis a Brasilien.

Geschwënn e Savanna-änlechen Zoustand?

Genotzt goufen Informatiounen aus Computermodeller, Observatiounen an Indicen aus vergaange Verännerungen, déi jordausende Joren zeréckleien, fir d'Komplexitéit vum Bësch-System ofzebilden an sou dann d'Haaptursaache fir Stress z'identifizéieren.

Dono géifen dës Facteure vu Stress analyséiert ginn, also global Erwärmung, de Reen deen all Joer fält, d'Periode vun der Dréchent an dem Ofholze vum Bësch, fir sou erauszefannen, wéi alles zesummewierkt an et zu engem Zesummebroch komme kéint.

Bis 2050 kéint den Amazonas engem bis elo nach net do gewieschte Waasser-Stress ausgesat sinn, sou d'Fuerscher. Duerch d'Erwärmung vu ronn 1,2 Grad iwwert dem virindustriellen Niveau, kéint de Reebësch an en Zoustand änlech deem vun enger Savanne transforméiert ginn. Dobäi kënnt, dass niewent Regiounen, déi a "wäiss Sand-Savannen" iwwergoe kéinten, et och Gebitter wäerte ginn, an deene feier-tolerant Beem an invasiv Wisen wuesse wäerten. Et wäerten dohier och ëmmer manner verschidden Zorte Beem ginn, de Bambus, dee schnell wiisst, wäert d'Iwwerhand huelen, sou Co-Auteurin Adriane Esquivel-Muelbert vum Birmingham Institute of Forest Research.

© MICHAEL DANTAS AFP

Global gekuckt klammen d'Suergen

Grouss Deeler vum Amazonas goufen an de leschte Méint vun enger brutaler Dréchent getraff. Wichteg Waasserstroossen sinn doduerch deels ausgedréchent, Recolte si futti gaangen a Bëschbränn goufe provozéiert.

Fuerscher aus dem World Weather Attribution Group soen, déi historesch Dréchent wier haaptsächlech op de Klimawandel zeréckzeféieren an net op den El Niño, wat en natierlecht Wiederphenomen ass. Ma dëst wier awer just e Virgeschmaach vun deem, wat d'Regioun an den 2030er Joren z'erwaarden hätt.

"Riseg Flëss si komplett ausgedréchent an hu lokal an indigeen Gruppe méintlaang isoléiert gehalen, mat wéineg z'iessen a Waasser. Ech hätt ni geduecht, dass d'Mënschen am Amazonas eng Kéier ënner Waassermangel leide kéinten", sou de Bernardo Flores der AFP géigeniwwer.

Virun allem Ökosystem u Land op der ganzer Welt si kruzial wichteg, well déi ganz Welt sech jo beméit, d'CO2-Emissiounen anzegrenzen, an dës Vegetatiounen a Biedem grouss Quantitéiten un CO2 absorbéieren.

Ma genee dat steet awer um Spill a Wëssenschaftler hu schonn d'Befierchtungen, dass sech Deeler vum Amazonas vun engem "Reduzéierer" zu enger "Quell" vun CO2 entwéckelt hätt.

Genee dëst wäert dann och am Joer 2025 däitlech an de Fokus réckelen, dat well a Brasilien eng decisiv Ronn vun internationale Klimaverhandlunge wäert sinn. De Flores betount nach eemol, dass d'Zukunft vum Reebësch am Amazonas e globale Problem wier.