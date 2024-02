Iwwert déi Waffepaus gëtt am Moment a politesche Gespréicher diskutéiert, mä an der Gazasträif leiden d'Mënsche weider.

"D'Zuel vun den Affer an déi humanitär Situatioun an der Gazasträif sinn net ze toleréieren", ënnersträicht de franséische President Emmanuel Macron an huet an engem Telefonsgespréich mam israeelesche Premier Netanjahu eng Waffepaus gefuerdert.

Témoignagen an der Gazasträif - Reportage Danny Rasqué

Déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock ass den Ament fir déi 5. Kéier zënter dem Ufank vum Krich zu Jerusalem an och an hire Gespréicher (ënnert anerem mam Regierungschef Netanjahu) geet et ëm d'Situatioun vun deene méi wéi zwou Millioune Mënschen, déi an der Gazasträif op der Flucht sinn.

Hire Message ass däitlech: "D'Sécherheet vun de Mënschen an Israel virum Terror vun der Hamas ass genee sou wichteg wéi d'Iwwerliewen vun de Palestinenserinnen an de Palestinenser. Béides gehéiert zesummen. Et brauch dofir aus eiser Siicht dréngend eng weider Waffepaus."

Iwwert déi Waffepaus gëtt also a politesche Gespréicher diskutéiert, mä an der Gazasträif leiden d'Mënsche weider. Aenzeien no geet d'Zuel vun de Loftattacken op Rafah am Süden an d'Luucht an d'Leit hunn Angscht virun där annoncéierter Buedemoffensiv.

An engem Temoignage, dee Medecins sans frontières verëffentlecht huet, erzielt eng Doktesch vun der Hëllefsorganisatioun vun deem wat d'Mënschen an der Gazasträif all Dag erliewen. Vu Bombardementer, déi si aus Angscht net schlofe loossen a vun enger Explosioun Moies fréi, net wäit vun där Plaz ewech, wou si den Ament mat hire Kanner ass. Si wëll anonym bleiwen huet awer e Méindeg am Laf vum Dag e Message opgeholl, deen MSF publizéiert huet.

"Mir hu vill Saache verluer, mä op d'mannst liewe mer nach. E Frënd huet mech gefrot, ob et eis gutt geet, mä mir hunn d'Bedeitung dovunner vergiess. Mir kucke just ob mer nach liewen."

D'Doktesch seet och, datt se hire Kanner an hire Familjememberen no dëser Attack an nodeems si Deeler vu mënschleche Kierper bei hirer Famill am Gaart fonnt huet den Numm op d'Handgelenker an d'Been geschriwwen huet, fir datt se kéinten identifizéiert ginn, wann se vun enger Bomm géife getraff ginn.

Hier Meenung iwwer Liewen an Dout ass eng aner ginn. "Fir éierlech ze sinn. Deen, dee stierft huet Chance. Deen, deen iwwerlieft leit "ëmmer an ëmmer an ëmmer erëm". Déi ganz Welt huet eis opginn a fale gelooss. Et ass net fair an et ass keng Gerechtegkeet."

D'Doktesch vun MSF seet an hirem Temoignage och, datt se net versteet, wéi ee ka schlofe goen, wann ee weess wéi d'Kanner an der Gazasträif leiden. Si, hir Kanner an hire Mann, deen och Dokter ass, géifen zënter dem Ufank vun dësem Krich just leiden. Am Message, deen si virun zwee Deeg opgeholl huet, seet si, si wéisst net ob et geschwënn eriwwer wier, ob se déi nächst oder déi nächst zwou Stonnen géifen iwwerliewen.