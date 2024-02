An engem vun de gréisste Sex-Skandaler an den USA ginn et elo Reprochë géint den FBI. Jorelaang sollen Hiweiser op Mëssbrauch ignoréiert gi sinn.

Eng Dose presuméiert Affer vum Sexualtäter Jeffrey Epstein hunn zesummen eng Klo géint d'US-Sécherheetsautoritéit FBI agereecht. Déi zwielef Frae reprochéieren dem FBI, net genuch ermëttelt an d'Hiweiser op den Interessi vum Epstein u mannerjärege Meedercher ignoréiert ze hunn.

"Iwwer zwee Joerzéngte laang hat de Federal Bureau of Investigation dem Jeffrey Epstein Sexhandel a sexuelle Mëssbrauch vu sëllege Kanner a jonke Fraen erméiglech, andeem e säin Job net gemaach huet, deen dat amerikanescht Vollek vun him erwaart", heescht et an der Klo, déi dem Geriicht zu New York virläit. D'Zivilklo vun de Fraen, déi an de Geriichtsdokumenter anonymiséiert ginn, soll elo "d'Roll vum FBI beim Epstein sengem Sexhandel-Ring ee fir allemol" klären.

Konkreet fuerderen d'Fraen Schuedenersatz, nennen awer keng genee Zomm. Datt d'Klo elo réischt erhuewe gëtt, läit dorun, datt de leschte Mound d'Geriichtsdokumenter verëffentlech goufen, an deenen d'Identitéite vun 150 bis 180 Mënsche genannt goufen, déi a Relatioun mam Epstein an der Ghislaine Maxwell stoe sollen. An de bal 1.000 Säiten ginn ënnert anerem déi fréier US-Presidente Bill Clinton an Donald Trump genannt, deenen awer kee Feelverhalen an dësem Kontext virgeworf wäert.