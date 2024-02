D'EU-Kommissioun huet hir Previsioune fir den europäesche Wirtschaftswuesstem dëst Joer däitlech erofgesat.

Deemno gëtt 2024 just nach mat engem Wuesstem vun 0,9 Prozent an der EU gerechent, respektiv 0,8 Prozent am Euroraum. Dat sinn all Kéier 0,4 Prozentpunkte manner, wéi nach beim leschte Prognostik virun dräi Méint.

Zu Lëtzebuerg soll de PIB dëst Joer ëm 1,3 Prozent wuessen, nodeems de Wuesstem zejoert staark gebremst gouf op 0,8%. Wéi d'Representatioun vun der EU-Kommissioun am Grand-Duché de Mëtte schreift, dierft de private Konsum ënnert anerem duerch manner Inflatioun, der Hausse vun de Salairen a de Steierbaissen erhale bleiwen. D'Vertraue vun de Konsumenten hätt sech och verbessert. D'Investissementer dierften awer relativ schwaach bleiwen, well d'Aktivitéiten am Bausecteur zréckginn.

Déi europäesch Ekonomie hätt e ganz schwéiert Joer hannert sech, sou den EU-Wirtschaftskommissär Paolo Gentiloni en Donneschdeg de Moien zu Bréissel. Den Opschwong, mat deem am éischte Quartal gerechent gouf, wier dowéinst manner staark, wéi geduecht. Déi niddreg Kafkraaft vun de Stéit, déi strikt Zënspolitik vun der Europäescher Zentralbank, a manner Nofro un Exporter géingen de Wuesstem bremsen. Dobäi komme geopolitesch Spannungen an Onsécherheeten, mam Krich am Noen Osten an enger Rei Walen dëst Joer.

Fir d'Konsumente gëtt et awer déi gutt Noriicht vu Bréissel, datt d'Inflatioun méi séier zréckgeet. Hei gëtt elo fir 2024 mat 2,7 Prozent am Euroraum gerechent - 0,5 Prozentpunkte manner, wéi virdru geduecht. Vum EZB-Zil vun 2 Prozent Präisdeierecht ass een domat awer nach e Stéck fort. De Paolo Gentiloni rechent domat, datt d'Inflatioun, déi zréckgeet, d'Wirtschaft stabiliséiert.