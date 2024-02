Am Krich tëscht der Israel an der Hamas sinn dem Comité fir de Schutz vu Journalisten no 2023 esou vill Journaliste ëmkomm, wéi laang net méi.

D'Lescht Joer si weltwäit 99 Persounen ëm d'Liewe komm, déi an de Medien schaffen, dorënner dräi Véierel am Krich am Noen Osten. Dat ass déi héchsten Zuel zanter 2015 an eng Hausse vu 44 Prozent par Rapport vun 2022, esou d'Organisatioun.

Eleng an den éischten dräi Méint vum Krich tëscht der radikalislamistescher Hamas an Israel si méi Journaliste a Leit, déi an de Medien schaffen, ëmkomm, wéi jeemools an all den anere Konflikter an engem Joer. Am Ganze gouf et d'lescht Joer 77 Journalisten, déi dësem Krich zum Affer gefall sinn, 72 vun hinne ware Palästinenser, déi bei israeeleschen Attacken ëmkoumen. Dobäi kommen dräi Libanesen an zwee Israeelien.

D'Leit, déi fir d'Medien an der Gazasträif am Asaz sinn, wieren "d'Zeien direkt un der Front", heescht et vum Comité fir de Schutz vu Journalisten, kuerz CPJ. De grousse Verloscht u palästinensesche Journalisten wäert laangfristeg Auswierkungen op de Journalismus hunn, sot d'Presidentin vum CPJ Jodie Ginsberg, an dat net just fir d'Gebidder, an deenen d'Palästinenser liewen, mä och an der kompletter Regioun.

De Comité weist sech wéinst dësen Zuelen och besuergt doriwwer, datt Israel méiglecherweis d'Medie geziilt an d'Viséier hëlt. Dowéinst fuerdert de CPJ, datt séier an transparent Ermëttlungen ageleet ginn, fir all dës Doudesfäll ze analyséieren. D'Organisatioun hat eegenen Aussoen no béid Krichsparteie schonn e puer Mol drop higewisen, datt et sech bei Journalisten och ëm Zivilisten handelt, déi dem Vëlkerrecht no geschützt sinn.

Déi gutt Nouvelle ass awer, datt et, ofgesinn vum Krich am Noen Osten, op allen anere Plazen op der Welt e Réckgang vun den Doudesfäll bei Journaliste gouf. Am Ganze koumen d'lescht Joer an alle anere Konflikter oder Tëschefäll 22 Journalisten ëm d'Liewen, 2022 waren et der nach 69. 2023 koumen zum Beispill an der Ukrain zwee Journalisten ëm, wärend et dat Joer virdrun der 13 waren.

Datt d'Zuele vu Journalisten, déi wärend deem si hir Aarbecht gemaach hunn, ëmkoumen, zeréckginn, ass dem CPJ no awer net drop zeréckzeféieren, datt de Beruff méi sécher ginn ass. Well Enn 2023 souzen nach 320 Persounen, déi an de Medie schaffen weltwäit an de Prisongen. Dat ass net wäit ewech vun der Rekordzuel aus dem Joer 2022. Nieft den Doudesfäll ass dës Statistik och e wichtegen Indicateur fir den Zoustand vun der Pressefräiheet an de Länner.