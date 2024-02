D'NATO muss aus dem Tempo vu Friddenszäiten an den Tempo vun engem Konflikt wiesselen. An och Lëtzebuerg muss hei säi Bäitrag leeschten.

D'Ukrain kämpft bal genee zwee Joer géint d'russesch Invasioun. D'Situatioun op der Front aus ukrainescher Siicht komplizéiert: d'Munitioun ass knapp, d’Zaldote si midd an dann steet d'Zukunft vun der Ënnerstëtzung duerch d'USA wéinst de Republikaner op der Kipp.

D'NATO huet en Donneschdeg awer Mol weider Mesuren annoncéiert, fir der Ukrain ze hëllefen. Déi atlantesch Militärallianz misst eng dissuasiv Force bleiwen, also virun Attacke vu Baussen ofschrecken, esou de NATO-Generalsekretär Jens Stoltgenberg no der Reunioun vun de Verdeedegungsministeren zu Bréissel. Hien huet matgedeelt, datt e Grupp Alliéiert eng Millioun Dronen un d'Ukrain wäert liwweren an 20 NATO-Memberen eng Deminage-Koalitioun op d’Been géinge stellen. Donieft missten awer och méi Munitioun produzéiert ginn, fir de Stock nees opzefëllen.

"Mir musse vum luesen Tempo aus Friddenszäiten eriwwer op en héijen Tempo, deen e Konflikt verlaangt. Dofir brauche Produzenten ënnerschriwwe Kontrakter. An de leschte Méint huet d’NATO der an Héischt vun 10 Milliarden US-Dollar ënnerschriwwen. Dat hëlleft der Ukrain, mécht d’NATO méi staark a schaaft héisch qualifizéiert Aarbechtsplazen an Europa an a Nordamerika."

Yuriko Backes : Propose fir méi Militärausgaben

"Lëtzebuerg ass e solidareschen an engagéierten Alliéierten", sou iwwerdeems d’Lëtzebuerger Verdeedegungsministesch nom Treffen an der belscher Haaptstad. Am RTL-Interview huet d’Yuriko Backes drop higewisen, datt d’Militärausgabe géingen an d’Luucht gesat ginn. Sou wéi am CSV-DP-Koalitiounsaccord virgesinn ass. Zwar net op 2% vum PIB, wéi d’Nato an d’USA verlaangen, mä op 2% vum RNB. Manner also, mä ëmmerhin méi ewéi déi aktuell 0,7% vum PIB. D’Yuriko Backes wéilt bis de NATO-Sommet zu Washington Mëtt Juli Proposen op den Dësch leeën. An den nächste Woche géingen d’Gespréicher ufänken.